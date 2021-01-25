275 жалоб на коллекторов получили приставы Удмуртии за 2020 год

За 2020 год УФССП России по Удмуртии зарегистрировало 275 жалоб граждан в отношении коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба управления.

В 82 обращениях заявители жаловались на превышение количества телефонных звонков, в 59 — на осуществление контактов с третьими лицами или гражданами, не имеющими долгов, но чьи номера были указаны в договоре займа, в 49 —на распространение сведений о задолженности. В 35 случаях была указана жалоба на оказание психологического давления, использование выражений и совершение действий, которые унижают честь и достоинство гражданина, поступление угроз. Еще в 53 случаях указывались иные нарушения.

Так, было возбуждено 103 дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Из них 44 дела возбуждено по ст. 14.57 КоАП РФ (нарушений требований законодательства о защите прав физлиц при деятельности по возврату задолженности), пять — по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений), 23 — по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, следователя или должностного лица).