От COVID-19 вылечились уже более 31 тыс. жителей Пермского края

За прошлую неделю из больниц выписаны еще 1944 человека, вылечившихся от COVID-19. С начала пандемии от коронавирусной инфекции вылечились уже 31 276 жителей Пермского края. Об этом сообщает краевой минздрав.

По данным на утро 25 января, общее количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе составило 37 772 человека. В «ковидных» отделениях краевых больниц находятся 2519 человек, из них 1571 — с диагностированным COVID-19, остальные — с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.