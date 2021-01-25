Власти США обеспокоены затруднениями вакцинации от COVID-19

Глава аппарата Белого дома Рон Клейн назвал процесс вакцинации от коронавируса в США хаотичным и ограниченным. По его словам, американцам трудно получить необходимое количество доз препарата. Ранее проблемы с поставками вакцин от компаний Pfizer и BioNThec, а также Astrazeneca начались в Европе.

«Когда мы (команда президента Джозефа Байдена.— “Ъ”) прибыли в Белый дом, плана распространения вакцины в обществе (у администрации 45-го президента США Дональда Трампа.— “Ъ”), особенно за пределами домов престарелых и больниц, на самом деле не было»,— заявил господин Клейн в эфире телеканала NBC (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что получение вакцины в США «является трудным процессом».

Ранее итальянский комиссар по чрезвычайной ситуации с COVID-19 Доменико Аркури заявил, что компания Pfizer сообщила о сокращении в Италии поставок вакцины на 29% с 18 января. С проблемой столкнулись и другие европейские страны, в том числе Германия. Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕC.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" наводит мосты с Евросоюзом».