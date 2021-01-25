В Югре COVID-19 подтвердился еще у 211 человек

За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выявлено 211 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в окружном оперштабе. С начала пандемии в регионе зафиксировано 46 535 случаев заражения COVID-19, при этом 43 089 человек уже выздоровели.

За сутки в Югре зарегистрировано три летальных случаев от COVID-19, за все время скончались 645 человек. Среди госпитализированных 92 человека находятся в тяжелом состоянии, 54 пациента на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Большинство заболевших зафиксировано в Сургуте, за сутки инфекция подтвердилась у 44 человек. В Нижневартовске коронавирус выявили у 32 человек, в Нягани — у 15. В Мегионе и Югорске COVID-19 зафиксировали у 14 пациентов, в Сургутском районе — у 13 человек. На момент выявления 158 человек переносили заболевание с симптомами ОРВИ, у 46 пациентов диагностирована пневмония, семь заболевших переносили коронавирус в бессимптомной форме.