В коммунальную инфраструктуру Удмуртии вложили 2,7 млрд рублей за 2020 год

За 2020 год в ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры Удмуртии вложили 2,7 млрд руб. Из них 660 млн руб. были выделены из федерального и республиканского бюджета, 2,1 млрд руб. — инвестиции предприятий сферы, сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на министра строительства Дмитрия Сурнина.

«В Удмуртии эффективно начал работать институт государственно-частного партнерства, к которому мы так долго шли. Я говорю про концессионные соглашения. В прошлом году в регионе действовало 47 концессий по тепло-, водоснабжению и водоотведению. Было реализовано 23 инвестиционных программы по ремонту оборудования и снижению предприятиями энергозатрат при производстве и передаче ресурсов. И несмотря на то, что процент износа систем жизнеобеспечения коммунальной сферы остаётся еще очень высок, мы поступательно шаг за шагом решаем этот вопрос. Один из показателей — снижение количества порывов на сетях. В 2020 году их было на 5,15% меньше, чем в 2019 году»,— подчеркнул господин Сурнин.

Отметим, что в 2021 году из федерального и регионального бюджета выделят 289 млн руб. на строительство комплекса водоочистки в п. Новый Воткинского района, а также на первый этап реконструкции системы водоснабжения в Можге и модернизацию сооружений повторного использования промывных вод на станции «Кама-Ижевск». Кроме того, 214,4 млн руб. федеральных и республиканских средств направят на продолжение строительства очистных сооружений в Можге. Объем инвестиций предприятий коммунальной сферы в рамках 37 концессий и 25 программ должен составить 2,6 млрд руб.