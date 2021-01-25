В Удмуртии выявили 182 новых случая заражения коронавирусом

182 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки. Диагноз подтвердили у семи детей до 14 лет и 78 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 141 житель Ижевска, 19 граждан из Сарапула, восемь — из Завьяловского района, по пять — из Якшур-Бодьинского и Малопургинского районов, три — из Киясовского района, один — из Камбарского района. При этом 186 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 24763 случая заражения коронавирусом. Из них 328 закончились летальным исходом, 20913 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 133 заболевших находятся в тяжелом состоянии.