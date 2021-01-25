На Урале потеплеет до +2 градусов

С 25 по 27 января в Свердловской области прогнозируются потепление до +2° и снег. По данным уральского Гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит от -4°…+1°, в низинах -14°…-9°, на крайнем севере -21°…-16°. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, а также мокрый снег, в отдельных районах будет гололед. Ветер южной четверти 3-8 м/с.

Во вторник, 26 января, температура воздуха ночью составит -7°…-2°, при прояснении -17°…-12°, на крайнем севере до -22°. Днем ожидается -3°…+2°. Местами ожидается небольшой, днем временами мокрый снег. Ветер западный 4-9 м/с.

В среду, 27 января, ночью температура воздуха в регионе составит -9°…-4°. Днем температура воздуха поднимется до -6°…-1°. Прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный 4-9 м/c.

В Екатеринбурге сегодня температура воздуха днем составит около 0°. Во вторник ночью ожидается -5°…-3°, днем — -3°…-1°. В среду температура воздуха ночью составит -6°…-4°, днем — -4°…-2°.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, январь 2021 года в Свердловской области стал самым холодным за последние 15 лет.