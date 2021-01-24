Январь 2021 года в Свердловской области стал самым холодным за 15 лет

Уральские синоптики назвали январь 2021 года самым холодным за последние 15 лет. По словам главного синоптика Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Шепоренко, морозная погода на севере Среднего Урала, считается аномальной.

«В январе 2021 года устойчиво морозная погода наблюдается именно в северных районах области. В Ивделе, к примеру, температура на протяжении всего месяца ниже нормы примерно на восемь градусов. Средняя температура на севере региона за прошедшие 10 дней составила -28 градусов. Такие холода довольно редко бывают. Жители Карпинска, Североуральска, Краснотурьинска даже звонят и жалуются, что очень устали от морозов, которые никак не отступят», — процитировал региональный департамент информационной политики Галину Шепоренко.

Госпожа Шепоренко отметила, что подобные морозы в последний раз синоптиками были зафиксированы в 2006 году. Установившаяся морозная погода в Екатеринбурге тоже считается непривычной. Так, 23 января в уральской столице температура опустилась до -30 градусов.

По прогнозам синоптиков, вчерашний день стал последним морозным днем января. В феврале возвращение экстремальных температур пока не ожидается.