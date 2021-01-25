Бывший пресс-секретарь Трампа намерена стать губернатором Арканзаса

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, работавшая в период президентства Дональда Трампа, в понедельник объявит о планах участвовать в выборах губернатора Арканзаса, передает Reuters и Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Выборы губернатора Арканзаса пройдут в ноябре 2022 года. Действующий губернатор, республиканец Аса Хатчинсон, не сможет по закону баллотироваться на третий срок. AP отмечает, что жители Арканзаса преимущественно поддерживают республиканцев. По сведениям агентства, госпожа Сандерс вела переговоры с представителями Республиканской партии по поводу своей кандидатуру.

Сара Сандерс работала пресс-секретарем Белого дома с 2017 по 2019 год. После ухода из Белого дома госпожа Сандерс вернулась в родной штат Арканзас и стала сотрудничающим спикером телеканала Fox News. Президентские полномочия Дональда Трампа истекли 20 января. Новый президент США Джо Байден стал первым главой государства со времен распада СССР, который не провозгласил попытку улучшения отношений с Россией.

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