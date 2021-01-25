Южнокорейское агентство сообщило о перебежке дипломата из КНДР

Дипломат из КНДР Рю Хен У, занимавший пост и.о. главы дипмиссии в Кувейте, сбежал в Южную Корею вместе со своей семьей, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на источник. Он не уточнил, когда именно был совершен побег.

Агентство со ссылкой на местные СМИ отмечает, что Рю Хен У мог эмигрировать в Южную Корею в сентябре 2019, спустя два месяца после аналогичного поступка северокорейского дипломата в Италии.

«Ренхап» уточняет, что некоторые южнокорейские СМИ называют Рю Хен У зятем бывшего главы бюро 39 ЦК Трудовой партии Кореи, якобы отвечающим за секретный фонд лидеров КНДР. По их сообщению, дипломат мог покинуть КНДР ради будущего своих детей.