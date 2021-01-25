ТАСС: следователи расследуют дело о поставках Минфину неработоспособных программ

Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело о мошенничестве при поставке Минфину РФ программного обеспечения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его информации, программы, созданные в рамках госконтракта, были неработоспособны.

«В СК расследуется уголовное дело о мошенничестве при поставке программного обеспечения для госнужд в министерство финансов, которое было неработоспособно»,— приводит агентство слова источника. Сумма ущерба, причиненного Минфину, не раскрывается.

По версии следствия, которую приводит ТАСС, исполнитель знал, что не может создать требуемое програмное обеспечение, но ввел при этом заказчика в заблуждение.