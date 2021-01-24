Стоимость новостроек в Екатеринбурге в январе снизилась на 4,8%

В Екатеринбурге по итогам января цены на новое жилье снизились на 4,8%, до 95,3 тыс. руб. за кв. м. Относительно января 2020 года стоимость выросла на 30,5%, следует из данных ЦИАН. Екатеринбург вошел в пятерку миллионников, где наблюдается снижение средних цен на новостройки в январе. Самым выраженным, по оценкам аналитиков, оно стало в Казани, где среднее значение сократилось на 6%, до 101,6 тыс. руб. за кв. м.

В остальных миллионниках средняя стоимость практически не изменилась. Относительно декабря среднее значение в 16 крупнейших городах России увеличилось на 0,3% относительно декабря, до 88,6 тыс. руб. за кв. м.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов обращает внимание на отрицательную динамику в некоторых крупных городах и необычно большое — восемь из 16 — число локаций, где коррекция показателей не превысила 1%. «Это свидетельствует о том, что далеко не все застройщики решились на традиционную посленовогоднюю индексацию»,— поясняет он. Наметившуюся тенденцию эксперт связывает с тем, что прошлогодний рост цен нивелировал снижение ставок по кредитам по программе льготной ипотеки.

Подробнее об этом — в материале «Застройщиков поддерживает дефицит».