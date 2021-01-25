Покупку банка осудили с учетом отсиженного

Как стало известно “Ъ”, в Хамовническом райсуде Москвы завершился процесс по скандальному делу о мошенничестве, связанному с некогда одним из крупнейших кредитных учреждений Крыма — Севастопольским банком ВВБ. По два года одиннадцать месяцев лишения свободы получили жители столицы Владимир Жабин и Александр Васильев, согласившиеся в 2016 году за 66 млн руб. помочь в приобретении этого банка дважды судимому за мошенничество жителю Якутии Ивану Николаеву. Суд дважды возвращал это дело прокурору для устранения нарушений УПК, а когда в 2018 году приговор все же был вынесен и подсудимые получили по три года колонии, Мосгорсуд его отменил, отправив материалы расследования на новое рассмотрение. После оглашения нынешнего приговора подсудимые отправились по домам, поскольку назначенный им срок уже отбыли в СИЗО и под домашним арестом.

Уголовное дело по обвинению Владимира Жабина и Александра Васильева в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) Хамовнический райсуд Москвы начал рассматривать в апреле 2019 года. В прениях сторон прокурор, подчеркнув, что вина подсудимых, по его мнению, полностью доказана, просил приговорить каждого к трем годам колонии общего режима. Федеральный судья Андрей Лутов все же дал подсудимым на месяц меньше запрошенного гособвинителем срока. Впрочем, надевать наручники на находившихся под подпиской о невыезде Жабина и Васильева не пришлось. Обоих от отбытия наказания освободили, поскольку свой срок они уже давно отсидели — под стражей, а затем под домашним арестом они находились с августа 2016 года.

Именно тогда следственное управление по Центральному административному округу ГСУ СКР по Москве и возбудило это уголовное дело. Впрочем, в оперативную разработку Владимир Жабин и Александр Васильев попали несколько раньше — в апреле 2016 года. По данным “Ъ”, тогда заявление на Лубянку и даже якобы лично в руки заместителю руководителя одной из служб управления собственной безопасности ФСБ принес зарегистрированный в селе Тойбохой Республики Саха (Якутия) Иван Николаев. Из его показаний следовало, что в начале 2016 года он решил купить на тот момент одно из крупнейших кредитных учреждений Крыма — банк ВВБ. Причем изначально заявитель говорил, что действовал в интересах некоего юридического лица, но затем поменял показания, утверждая, что ВВБ понадобился именно ему.

За посредническими услугами он обратился к господину Жабину, с которым был шапочно знаком, а тот свел его с господином Васильевым. Последний хоть и числился гендиректором совсем непрофильного ООО «РБА Биомедикал», занимавшегося торговлей медоборудованием, но ранее якобы имел отношение к различным банковским службам безопасности.

Судя по материалам дела, господин Николаев практически сразу же заподозрил, что его хотят обмануть. Именно поэтому он и обратился в ФСБ, якобы заявив там, что Александр Васильев обещал ему помощь через свои связи в Центробанке, в том числе и с уголовным преследованием одного из основных бенефициаров ВВБ Гая Юрченко. Дальнейшие переговоры сторон проходили под контролем чекистов и фиксировались с помощью аудиозаписей.

Из материалов дела следует, что посредники намеревались похитить у господина Николаева 66,7 млн руб. При этом никакой передачи «живых» денег не было. По данным “Ъ”, 4 августа 2016 года на электронную почту Владимира Жабина пришла копия платежки Сбербанка о переводе на его счет 3 млн руб. в качестве аванса от некоего ООО, в котором якобы работал Иван Николаев.

Через несколько дней господа Жабин и Васильев были задержаны, а затем по ходатайству следствия арестованы Пресненским райсудом Москвы. Впрочем, своей вины в инкриминированном преступлении никто из них не признал. Например, Владимир Жабин в своих показаниях утверждал, что обратившийся к нему Иван Николаев действительно высказывал намерение купить севастопольский банк ВВБ и просил его всего лишь собрать информацию об этом кредитном учреждении. «Мне порекомендовали Васильева, обладающего широким кругом связей в различных госучреждениях, сказали, что он может решать любые вопросы»,— излагал в ходе следствия свою версию обвиняемый Жабин. По его словам, во время их встреч с Николаевым речь шла «об организации проверки хозяйственной деятельности банка ВВБ», который уже в то время испытывал значительные трудности (лишен лицензии 9 апреля 2018 года), и «подготовке отчета о его экономическом положении». За это он и его деловой партнер должны были получить $50 тыс.

Выводы следствия о том, что они с Васильевым требовали у Николаева $1 млн (на тот момент 66,7 млн руб.), Владимир Жабин считает не соответствующими действительности. «Сумма $1 млн называлась самим Николаевым как бюджет, выделенный заказчиком для сбора информации, в том числе и из открытых источников»,— следует из показаний все того же Жабина. По его словам, он даже предлагал Николаеву заключить соответствующий официальный договор, но тот отказался.

В апреле 2017 года это уголовное дело поступило в Хамовнический райсуд Москвы. Однако уже в мае судья принял решение вернуть его прокурору для устранения многочисленных нарушений УПК РФ. Повторное рассмотрение началось в декабре того же года и в апреле 2018 года все же завершилось обвинительным приговором. Оба подсудимых получили по три года колонии общего режима.

Но на этом история не завершилась. Защита Владимира Жабина и Александра Васильева в апелляционной инстанции добилась отмены приговора все из-за тех же нарушений УПК.

В очередной раз слушание скандального дела в Хамовническом райсуде состоялось в сентябре 2018 года, но через три месяца оно вновь было возвращено в прокуратуру Москвы все по той же причине: нарушения норм УПК так и не были устранены. Однако на этот раз уже прокурору в апелляции удалось настоять на отмене этого решения. По его мнению, с которым согласился и Мосгорсуд, «недостатки могут быть устранены в ходе судебного процесса, и оснований для возвращения уголовного дела прокурору не имелось».

Между тем «недостатки», на которые обращали внимание сначала суд первой инстанции, а впоследствии и отменивший первый приговор Мосгорсуд, были далеко не формальными. В определении последнего, например, отмечалось, что «в ходе судебного разбирательства фактически не были проверены доводы осужденных», утверждавших, что не имели намерения обманывать Ивана Николаева, а его действия, напротив, носили провокационный характер. Показаниям последнего, говорилось в решении Мосгорсуда, также не была дана оценка. В частности, так и остался открытым вопрос, имелась ли вообще у господина Николаева «возможность приобрести кредитное учреждение, принимая во внимание отсутствие соответствующего образования, опыта работы в банковской сфере, отсутствие необходимых денежных средств, возможности открыто руководить банком при наличии двух судимостей, отсутствия лиц, готовых инвестировать свои денежные средства в покупку банка» и т. п. Остался в приговоре непроясненным и вопрос, за какую сумму собирался купить ВВБ потерпевший.

Отметим, что в 2013 году по приговору Симоновского райсуда Москвы Иван Николаев был осужден на три года за хищение недвижимости у одного из московских ОАО на 170 млн руб. Отбывать наказание его отправили на родину — в Республику Саха (Якутия), где уже через год он вышел на свободу условно-досрочно. Впрочем, в 2015 году его ждал новый судебный процесс — на этот раз в Дагестане и по куда более громкому делу. Местные правоохранительные органы инкриминировали Ивану Николаеву хищение вместе с подельниками в 2008 году более 38 млн акций ОАО «РусГидро» стоимостью 57 млн руб. Свою вину в инкриминированном деянии подсудимый Николаев полностью признал и даже возместил нанесенный ущерб, вернув государству доставшуюся ему часть акций. Его дело было рассмотрено в особом порядке, и в июне 2015 года Кизилюртовский горсуд приговорил подсудимого Николаева за особо крупное мошенничество к трем годам лишения свободы условно. Оттуда он прямиком отправился в Москву, где менее чем через год и стал потерпевшим в истории с покупкой шедшего ко дну севастопольского банка.

Отметим, что сейчас близится к завершению расследование в отношении бывшей совладелицы и руководителя кредитного комитета ВВБ Ирины Фаминской и экс-управляющей московским офисом этого кредитного учреждения Светланы Деминой, обвиняемых СКР в выводе средств банка (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По требованию АСВ арбитражный суд арестовал имущество 18 физических лиц, под контролем которых находился ВВБ. Среди прочих ответчиков по иску на 10,1 млрд руб. числятся Светлана Демина, Ирина Фаминская и Гай Юрченко.

Напомним, что ВВБ в свое время базировался в Ярославле, но затем переехал в Севастополь. Там банк быстро стал одним из ключевых кредитных учреждений полуострова. Ирина Фаминская владела 9,17% его акций, а председателем совета директоров банка стал Гай Юрченко, возглавлявший до этого в правительстве Крыма департамент безопасности и противодействия коррупции.

В апреле 2018 года ЦБ отозвал у банка лицензию, отметив наличие у него значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. При этом регулятор отдельно отмечал, что «с учетом значимости банка для Республики Крым и города Севастополя» в нем была введена временная администрация и наложен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Банку искали санаторов, однако после аудита стало понятно, что ситуация в нем катастрофичная. Так, руководство банка отказалось передавать администрации кредитные досье на 1,2 млрд руб., а в самом банке были выявлены масштабные операции по выводу активов незадолго до краха ВВБ. Дыра в его балансе оценивалась ЦБ в 5,7 млрд руб.

Олег Рубникович