Суд арестовал главу штаба Навального и оппозиционного депутата

В Петербурге Октябрьский районный суд назначил главе штаба Алексея Навального Ирина Фатьяновой шесть суток ареста по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия (20.2 КоАП РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Вместе с ней арестован был депутат МО «Владимирский округ» от партии «Яблоко» Денис Луговский. Ему дали семь суток по той же статье. Аресты связаны с прошедшей в Петербурге акцией в поддержку Алексея Навального.

По данным «ОВД-Инфо» на ней было задержано 526 человек. Пресс-служба судов также сообщает, что сейчас в четырех городских судах находится 40 административных материалов, связанных с акцией.

Олег Дилимбетов