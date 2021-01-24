Синоптики прогнозируют сход лавин в горах Краснодарского края

В ближайшие три дня в горах Краснодарского края выше 1500 м сохранится опасность схода снежных лавин. Экстренное предупреждение объявило краевое ГУ МЧС РФ.

«С 18.00 24 января до 18.00 26 января в горах Краснодарского края, исключая Сочи, выше 1500 м лавиноопасно», - говорится в прогнозе ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В связи с этим, в МЧС просят жителей и гостей региона не выходить в горы в снегопад и непогоду, а находясь в горах, избегать склонов крутизной более 30-45 градусов.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру спасения «01» или «101».

Наталья Решетняк