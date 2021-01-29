Выборгские лишения

В 2020 году было возбуждено одно из самых громких уголовных дел в Ленобласти за последнее время. Его фигурантами стали чиновники администрации Выборгского района, которых подозревают в хищении 1,5 млрд рублей. Бюджетные деньги должны были пойти на ремонт местных зданий и дорог.

В середине сентября сотрудники правоохранительных органов задержали председателя комитета финансов администрации Выборгского района Александра Болучевского по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Накануне соответствующее уголовное дело возбудили в управлении Следственного комитета России по Ленобласти. По версии следствия, с января по октябрь 2019 года господин Болучевский внес в документы о ремонте зданий Выборга сведения о выполненных работах, которые фактически проведены не были. После этого он перевел более 700 млн рублей из местного бюджета на счета подконтрольных юридических лиц, а затем обналичил их. Таким образом, следствие вменило ему хищение денежных средств в объеме, равном годовому бюджету Выборга.

Александр Болучевский начал руководить комитетом финансов в местной администрации весной 2019 года, а до этого несколько лет был заместителем председателя этого ведомства. Спустя пару дней после возбуждения уголовного дела его уволили в связи с утратой доверия. Заявления об уходе написали еще несколько сотрудников финансового блока, которые признались в том, что имели отношение к махинациям экс-руководителя. В районной администрации почти сразу заявили, что фигурант признал себя виновным. По его словам, 350 млн рублей он отдал знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а оставшиеся деньги обналичил. Его подчиненные были вынуждены выполнять его указания, переводя средства на предоставляемые им счета, добавил он. Сейчас господин Болучевский находится под арестом.

Еще 800 миллионов

В октябре стало известно о возбуждении еще трех уголовных дел, связанных с махинациями чиновников администрации Выборгского района. В данном случае речь шла уже о 800 млн рублей, похищенных с 2015 по 2017 годы. Эти бюджетные деньги должны были пойти на ремонт местных дорог. Тогда же был задержан предприниматель Алексей Котляренко. Он руководил компаниями «ПроектСтрой» и «ПроектСтрой СПб», через которые, по мнению следователей, выводились средства казны.

Коррупционный скандал побудил жителей Выборга выйти на митинг, требуя освободить Геннадия Орлова от должности. Граждане начали собирать подписи за его увольнение. Впрочем, Орлов не заставил себя долго ждать. 14 октября чиновник публично заявил, что из-за сложившейся ситуации он подает в отставку. «Сегодня для меня момент истины, момент очередной правды. Признаюсь в том, что совершил одну большую ошибку. Заключается она в слишком большом доверии к своему подчиненному, человеку, которому я доверял безгранично, человеку, который предал меня, всю команду администрации, весь Выборгский район»,— сказал тогда Геннадий Орлов.

Его увольнение сопровождалось непредвиденными событиями: местные депутаты проголосовали против его ухода с должности. «Ваша отставка отклонена. Думаю, что мы совместно найдем решение этой проблемы. Я уверен, что вы невиновны. И вам нечего стыдиться. И нам тоже нечего стыдиться. К сожалению, бывают люди, которые, даже работая рядом с нами, оказываются преступниками»,— говорил 15 октября председатель совета депутатов Выборгского района Дмитрий Никулин.

Далеко не ушел

Всего через три дня после объявления об отставке в доме Геннадия Орлова прошли обыски, и он был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Очевидно, что Александр Болучевский и еще несколько свидетелей дали показания не в пользу бывшего главы района, писали СМИ. Следствие считает, что экс-чиновник находился в сговоре с Болучевским, который являлся организатором преступной схемы. Похищенные средства, уточняли в ведомстве, фигуранты поделили между собой. Геннадию Орлову было предъявлено обвинение. После его задержания народные избранники все же согласились с его увольнением. «Единая Россия» приостановила членство экс-главы района «в связи с совершением действий, дискредитирующих партию».

Адвокаты Геннадия Орлова предлагали избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Они рассказали, что подсудимый награжден медалями орденов «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а заграничный паспорт у него изъяли. Также защита обратила внимание на то, что именно Орлов сообщил следствию о совершенном Болучевским преступлении. Приморский суд Петербурга отправил экс-главу под домашний арест, но прокуратура настаивала на заключении под стражу. По информации прокурора, Геннадий Орлов является членом организованной преступной группировки, причастной к рейдерским захватам и похищению людей. Кроме того, он уже пытался скрыть улики и воздействовать на возможных свидетелей, добавили в ведомстве. Сам бывший глава свою вину не признал. Во время судебного заседания он сказал, что большую часть жизни он прожил в Выборге, заработал честным трудом себе имя и никуда бежать не собирается. «Этого ужасного преступления я не совершал»,— сказал он со слезами на глазах. Суд тогда оставил Орлова под домашним арестом, а в ноябре продлил его до середины февраля.

24 октября был убит авторитетный бизнесмен Александр Петров, которого СМИ называли неформальным хозяином Выборга. Он вышел из бани на своем участке в поселке Великое, где его застрелили. Источник «Новой Газеты» в УФСБ сообщал изданию, что именно господин Петров был ключевой фигурой в истории с хищениями бюджетных денег: «На него замыкались финансовые потоки, и он мог прояснить, как, когда и, главное, кому шли украденные миллионы. Теперь, чтобы найти похищенные деньги, придется проверять все фирмы, которые сотрудничали с администрацией». 26 октября Александр Петров должен был прийти на допрос по делу.

В конце ноября появился в деле еще один фигурант — бизнесмен Магомед Османов. По версии следствия, он являлся гендиректором ООО «Строймаркет 47», которое участвовало в отмывании бюджетных денег. В последнее время он ездил на Lexus NX200, а до этого предпочитал Lexus NX300, BMW X6 и Infiniti FX50, писало интернет-издание 47news. Незадолго до возбуждения уголовного дела он переоформил машину и закрыл свое ИП. Магомед Османов был задержан, частично признал свою вину и находится под домашним арестом.

Назначение и увольнение

После ухода Геннадия Орлова областные власти начали искать ему замену. По понятным причинам они не хотели, чтобы преемником стал действующий сотрудник районной администрации. На следующий день после того, как Орлов объявил о своем увольнении, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко позвонил депутату регионального парламента, единороссу Ильдару Гилязову с предложением принять участие в конкурсе на должность нового главы. «Я не против. Как можно отказывать губернатору?» — прокомментировал тогда господин Гилязов. В итоге Ильдар Гилязов досрочно сложил свои полномочия в ЗакСе Ленобласти и в конце ноября единогласным решением совета депутатов был назначен главой администрации Выборгского района.

Привело произошедшее и к перестановкам в областном правительстве. Своего кресла лишился сын Геннадия Орлова Алексей, который почти пять лет занимал должность председателя комитета по молодежной политике Ленобласти. В середине ноября Александр Дрозденко подписал распоряжение об объявлении конкурса на замещение этой должности. Спустя несколько дней Алексей Орлов ушел из правительства «в связи с истечением срока контракта». В этом году его заменила Марина Григорьева.

Ольга Белых