Производство дало спад

Индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге и Ленинградской области может впервые с кризиса 2014–2015 годов показать отрицательные темпы роста по итогам прошедшего года. Показатели производства после весеннего падения на фоне пандемии, нефтяного и валютного кризиса восстанавливаются недостаточно динамично. Эксперты называют такое положение стагнацией, но расходятся в оценках динамики восстановления экономики.

Последние актуальные данные приведены Петростатом за 11 месяцев 2020 года. В январе — ноябре 2020 года ИПП для города составил 97,4%, для области — 98,8%. Самый низкий показатель ИПП был зафиксирован в Петербурге по итогам первого полугодия — 94,1%, в Ленобласти за этот же период — 97,2%, несмотря на стабильно положительную динамику последних лет. В 2019 году ИПП Петербурга составлял 104,1%, Ленобласти — 104,6%, что по темпам прироста почти в два раза выше общероссийского показателя.

Для сравнения, средний уровень ИИП по России в январе — ноябре 2020 года составил 97%. В последний раз ИПП ниже 100% был установлен в Петербурге по итогам 2015 года — 92,7%, в Ленинградской области он тогда составлял 99,6%, приводит данные президент ассоциации консалтинговых компаний АСКОНКО Владимир Сократилин.

Снижение инвестиционной активности, в том числе в сфере промышленного производства, в 2020 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области подтверждается данными информационно-аналитического портала «Инвестиционные проекты»: в прошедшем году в городе были приостановлены 67 проектов с общим объемом инвестиций 332 млрд рублей, в области данный показатель оценивается в 31 проект общей стоимостью 177 млрд рублей, отмечают в АСКОНКО. Отменены 33 проекта на 66,1 млрд рублей в Петербурге и 22 проекта на 47 млрд рублей в Ленобласти. По оценке портала, в общей сложности в городе в 2020 году введено в эксплуатацию 62 проекта на сумму 116 млрд рублей, в области — 39 проектов на сумму 194 млрд рублей.

Лидеры и аутсайдеры

Наиболее динамичные отрасли в Петербурге — производство химических веществ и продуктов (рост на 19,5%), неметаллической минеральной продукции (16,7%), лекарственных средств и материалов (14,2%), резиновых и пластмассовых изделий (9,7%), транспортных средств и оборудования (кроме автомобилей, но включая судостроение) (9,4%), а также бумаги (8,9%). Положительная динамика также достигнута в производстве пищевых продуктов (3,8%), табачных изделий (4,4%) и кожи (4%). Самое большое снижение зафиксировано в добыче полезных ископаемых (падение на 19,1%), в сегменте производства текстильных изделий (21,8%), электрического оборудования (18%), компьютеров (6,8%), автотранспортных средств (13,3%), машин и оборудования (9,8%), их ремонта и монтажа (14,6%), а также металлургического производства (5,2%).

Наиболее высокие темпы роста в Ленинградской области наблюдались в полиграфической промышленности (рост на 48,5%), производстве напитков (41,5%), текстильных изделий (36,9%), компьютеров и электронных изделий (31,7%). Среди отстающих отраслей в области оказались производство мебели (падение на 60,5%), кожи и изделий из нее (42,3%), автотранспортных средств (34,2%), электрического оборудования (22,1%).

Среди положительных моментов в промышленности в 2020 году вице-президент инвесткомпании QBF Владимир Масленников отмечает развитие химической промышленности и фарминдустрии на фоне пандемии.

Генеральный директор компании «Бронка Групп» Никита Муров выделяет три группы отраслей промышленности, которые хорошо показали себя в период кризиса. «Первая выпускала сырье, которое шло на производство одноразовых перчаток, антисептиков, масок, медицинских костюмов и других средств защиты от COVID-19. Это позволило производителям резины, химических продуктов, лекарств, ниток оперативно перестроить бизнес и удовлетворить резко возросший спрос»,— рассказывает он, приводя в пример прядильно-ниточный комбинат имени Кирова, который нарастил производство армированных ниток для медицинских масок в весенние месяцы. Также в 2020 году хорошо показали себя те высокотехнологичные компании петербургской промышленности, которые уже не первый год развивают свои программы импортозамещения по обеспечению бесперебойной добычи нефти и газа российскими игроками топливно-энергетического рынка, отмечает он. В-третьих, выиграли отрасли, ориентированные на конечных потребителей, такие как продуктовый ритейл, службы доставки, различные онлайн-сервисы. В связи с этим сектору общественного питания, признает он, пришлось адаптироваться к новым реалиям.

Аккуратные прогнозы

Исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев считает, что ожидать возобновления инвестиционной активности города следует не раньше, чем начнется восстановление экономики России в целом. «Ближайший год нам предстоит подсчитывать убытки и накапливать силы»,— констатирует он.

По мнению АСКОНКО, способствовать восстановлению промышленности регионов будут поддержка со стороны государства, льготное финансирование, в том числе за счет Фонда развития промышленности, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, программа поддержки через реализацию специальных инвестиционных контрактов и региональных инвестиционных проектов.

Кризис 2014 года оказал более значительное влияние на экономику и промышленное производство, текущая экономическая ситуация выглядит более позитивно с учетом данных о планируемой инвестиционной активности. Так, на данный момент в стадии подготовки к строительству в Петербурге находятся 63 проекта с общим объемом инвестиций порядка 150 млрд рублей и 49 проектов на сумму свыше 200 млрд рублей в Ленобласти, ссылаются на данные инвестпортала эксперты ассоциации.

По мнению господина Муравьева, восстановление производства будет медленным из-за сокращения потребительского спроса. «Доходы потребителей вряд ли восстановятся в ближайший год, поэтому предприятия будут стремиться не столько к увеличению производства и расширению своего присутствия на рынке, сколько к оптимизации расходов и выполнению обязательств перед кредиторами и бюджетом. Санкт-Петербургская агломерация значительно пострадала от карантина в силу объективных обстоятельств: в современном мегаполисе велика доля людей, занятых в постиндустриальном секторе, для которого сокращение потребительской активности смерти подобно. Кроме того, городская экономика потеряла огромные средства в результате сокращения туристического потока»,— делится он. По оценке эксперта, экономическая динамика Петербурга и Ленобласти во многом зависит от темпов мировой торговли, учитывая, что регионы являются экспортно-импортными воротами России. Положение дел в машиностроительной промышленности в значительной мере будет зависеть от состояния в нефтегазовых компаниях — важных заказчиках для предприятий, подчеркивает он. На значимый для региона автомобилестроительный кластер будет влиять скорость восстановления спроса в странах СНГ, добавляет специалист.

Снижение ИПП по году для Петербурга может составить около 2,5%, а для области — в два раза меньше, предполагает господин Масленников. Вместе с этим, подчеркивает аналитик, за последнее десятилетие в Петербурге были гораздо более неудачные для промышленного производства годы, нежели прошедший. Падение промышленного производства наблюдалось в 2013-м (–0,4%), 2014-м (–6,4%), а также 2015 году (–4,8%). Он считает, что если удастся приостановить распространение коронавирусной инфекции, то процесс восстановления промышленности будет достаточно быстрым.

Никита Муров призывает ориентироваться на умеренно оптимистичный сценарий восстановления промышленности. Он подтверждает слова предыдущих спикеров, подчеркивая, что потребительское и инвестиционное поведение компаний в условиях высокой неопределенности будет крайне осторожным. Производственный сектор Петербурга может сокращаться до второго квартала 2021 года под давлением спада внутреннего спроса и сохраняющейся неопределенности. Первые признаки качественного восстановления, по его мнению, могут проявится в начале второго квартала года, не в последнюю очередь из-за эффекта низкой базы прошедшего года. Докризисных уровней ИПП города, считает господин Муров, достигнет не ранее 2022 года.

Прорывных планов по развитию региональной экономики не предвидится, заключает господин Сократилин. «Общая экономическая ситуация в стране, по-видимому, будет характеризоваться термином "стагнация". Противоэпидемические меры могут свернуться в течение весны и лета, но с началом осени, в результате сезонного обострения всех респираторных заболеваний и осознания проблем и реальных сроков массовой вакцинации, некоторые ограничения могут быть введены вновь»,— предполагает он.

Яна Войцеховская