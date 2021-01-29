Муниципальные чистки

Муниципальные выборы 2019 года в Петербурге стали одними из самых грязных в истории России, сказала глава ЦИК Элла Памфилова. Затем более года после скандального плебисцита глава горизбиркома Виктор Миненко оставался в своей должности. Как в прошлом году проходила его отставка и изменится ли ситуация при новом главе, пытался разобраться корреспондент BG Олег Дилимбетов.

Элла Памфилова ответственность за скандальную муниципальную кампанию 2019 года возложила на городскую избирательную комиссию, и в первую очередь на ее председателя Виктора Миненко. Неоднократно их работа признавалась неудовлетворительной, а самому господину Миненко было выражено недоверие, однако это не помешало ему оставаться на посту еще почти полтора года.

Свои полномочия он в добровольном порядке сложил в ноябре 2020 года, предварительно получив орден Почета от президента. Эти события произошли с разницей в пару дней, что говорит, конечно, что нового председателя нужно готовить к думским выборам (и выборам в ЗакС Петербурга) как можно скорее. Сам же Виктор Миненко вернулся в полномочное представительство президента в СЗФО, где ранее работал главным федеральным инспектором по Петербургу. Сейчас он стал помощником полпреда Александра Гуцана, но чем он будет помогать, пока официально неизвестно.

Господин Миненко стал одним из самых непубличных глав СПбИК в истории. Такую характиристику ему дало политическое экспертное сообщество, отметив, что публичные должности для него являются неудобными. Его сменщица Наталья Чечина, которая долгое время работала вместе с Александром Бегловым, также не рада общению со СМИ. Она проигнорировала все звонки и сообщения BG с момента своего назначения.

Утверждение экс-главы Курортного района Петербурга Натальи Чечиной на должности главы СПбИК прошло без сюрпризов: за назначение в комиссию она боролась с экс-деканом юрфака СЗИУ РАНХиГС и бывшим членом СПбИК (2006–2008 годов) Сергеем Цыпляевым, которого предлагали «Наблюдатели Петербурга», и победила с перевесом в пять голосов членов Центризбиркома.

Самого Сергея Цыпляева предлагали на должность главы ГИК Петербурга в третий раз, однако он особых надежд никогда не питал. Даже само предложение «Наблюдателей» он принял со скепсисом, по его собственному признанию.

Эксперты, да и сами члены петербургского избиркома, в многочисленных разговорах с BG неоднократно отмечали, что личность председателя комиссии не повлияет на ситуацию с выборами в Петербурге: менять нужно саму систему. Госпоже Чечиной в ближайшее время предстоит организовать сразу две кампании — в Государственную думу и Законодательное собрание города.

По мнению политологов, например вице-президента РАПК (Российской ассоциации политических консультантов) Петра Быстрова, главной задачей, которая стоит перед госпожой Чечиной, является нивелирование влияния сторонних политических акторов на членов СПбИК. Среди них, например, спикер парламента текущего созыва Вячеслав Макаров, у которого в горизбиркоме есть ряд «прикормленных» членов.

Голос коллег против воли народа

Несмотря на нарушения на выборах, о которых говорилось выше, в муниципальные советы Петербурга избралось много оппозиционеров: 601 неаффилированный с «Единой Россией» кандидат против 125 в 2014 году (прошлые муниципальные выборы). Отметим, что число независимых депутатов постепенно увеличивается ввиду того, что продолжаются суды по оспариванию результатов выборов в ряде муниципалитетов.

При этом после сдачи деклараций началась их выборочная, на первый взгляд, проверка. В конце ноября — начале декабря мандатов лишились сразу три оппозиционера, у которых в отчетах о доходах были допущены незначительные нарушения, например нулевой счет в переставшем существовать банке или 700 рублей налогов, уплаченных муниципалитетом без ведома депутата. В данном случае речь идет о Светлане Уткиной из «Финляндского округа», которая, как и остальные коллеги, оспаривает решение совета в суде. Мандатов также были лишены Вера Морозова из «Малой Охты» и Анна Каруличева из «Нарвского округа». Последней, к слову, узнать ошибки удалось только после подачи иска. На момент принятия решения о сложении полномочий она даже не знала о своих недочетах: на ознакомление ей дали всего сутки, в которые она не находилась в Петербурге.

Сам же губернатор посчитал эти основания достаточными для лишения мандатов оппозиционеров и лично направил в их советы письма с рекомендациями прекратить их полномочия, что и было послушно сделано представителями партии власти, имеющей большинство. Сам же комитет территориального развития (КТР) признал нарушения несущественными, а следовательно, не являющимися основанием для лишения мандатов.

Глава совета муниципалитетов и глава МО «Финляндский округ» на заседании, где рассматривался вопрос о лишении мандата госпожи Уткиной, заявил, что у него и коллег нет права не доверять губернатору. Ранее он говорил, что к оппозиционерам верно применяются иные подходы. «Если вы являетесь оппонентом действующей власти, то должны иметь безупречную репутацию»,— сказал он BG.

Куратор КТР, вице-губернатор Александр Бельский заявил, что в проверках деклараций политики нет. Он также отметил, что в Петербурге, например в прошлом созыве, по аналогичным обстоятельствам мандатов лишались и представители партии власти. «Не надо делать политику там, где ее нет. Какая разница, от какой партии депутат,— для всех одинаковые правила»,— заявил он BG. Кроме того, он говорит, что организовал просветительские встречи для муниципалов, когда возглавлял КТР, на которых рассказывается о правильном заполнении деклараций. «Теперь эта ситуация выглядит как в поговорке: назло бабушке пойду на улицу без шапки, отморожу себе уши»,— считает он.

Кроме того, прокуратура Василеостровского района запустила проверки деклараций почти всех оппозиционеров во всех муниципалитетах на подведомственной ей территории, что депутаты называют прямым политическим давлением.

Больше всего предупреждений о начале проверок получили депутаты МО «Гавань» — все 20 человек. При этом в совете есть также и представители «Единой России», но оппозиция там находится в большинстве.

Наш ответ Чемберлену

Оппозиция решила, что необходимо продумать ответные действия на массовые проверки деклараций, и устроила свои: штаб Алексея Навального в Петербурге нашел 22 единоросса, за которыми (либо за их супругами и несовершеннолетними детьми) не числится никакой недвижимости. В своем исследовании «22 бездомных» они призвали политические партии и общественные организации выступить с инициативой проверки. На призыв откликнулся глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков, который написал запрос на имя губернатора Александра Беглова.

Уже в январе 2021 года ему ответил «политический» вице-губернатор Александр Бельский, который уведомил, что три представителя списка его покидают: один депутат уже сложил полномочия, у другого недвижимость в документах таки нашлась, а у третьего дети стали совершеннолетними и их имущество можно теперь не указывать. В отношении остальных 19 человек принять решение о проверке предстоит лично Александру Беглову. На момент публикации материала оно принято не было.

Эксперты разделились во мнениях касательно продолжения истории. Например, Петр Быстров убежден, что для властей не составит труда предложить лишить мандатов ряд муниципальных депутатов, если у них действительно будут обнаружены нарушения. Сложность заключается в том, что в основной массе советов имеет большинство «Единая Россия», которая, вероятнее всего, просто проголосует против «увольнения» своих соратников.

Политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор, напротив, уверен, что перед губернатором встал серьезный вопрос, который он сможет решить путем переговоров. «Предположу, что сейчас идет обсуждение, без кого можно обойтись»,— говорил он BG. При этом он полагает, что это будет всего пара-тройка человек. «Дела остальных будут спущены на тормозах»,— считает эксперт.