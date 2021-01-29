Парковка пойдет по улицам

В прошлом году, спустя пять лет после начала действия платного парковочного пространства в Петербурге, оно стало полноценно работать. Теперь за не оплаченную вовремя стоянку машины водители получают штрафы, хотя раньше они не приходили, чем многие пользовались, паркуя машины свободно. В ближайшем будущем власти Петербурга намерены расширить зону парковки с Центрального на Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы.

Доход в бюджет Санкт-Петербурга от эксплуатации зоны платной парковки в 2020 году составил 74 млн рублей. В 2020 году вынесено почти 110 тыс. административных штрафов за нарушение правил пользования зоной платной парковки на сумму 317,3 млн рублей. Из них оплачено около 43 тыс. постановлений на 128,9 млн рублей. Таким образом, поступления от нарушений почти в два раза превысили платежи от стоянки, а при взыскании остальных штрафов превысили четырехкратный рост.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и «Городском центре управления парковками Санкт-Петербурга» подчеркивают, что зона платной парковки не является коммерческим проектом. Цель ее создания — регулирование транспортных потоков в центре города, обеспечение приоритета общественному транспорту и упорядочение парковочного пространства, добавляют там.

Больше и чаще мест

В Смольном отмечают, что автомобилисты стали значительно реже нарушать правила платной парковки. Например, в октябре — декабре 2020 года по сравнению с июнем количество оплат за парковку возросло в среднем в 2,5 раза.

В качестве основных результатов работы парковочного пространства отмечается увеличение пропускной способности и скорости передвижения автотранспорта на магистральных улицах — Литейном проспекте, улице Маяковского, улице Пестеля. Кроме того, увеличилась оборачиваемость парковочных мест (стоянка составляет не более двух-трех часов), благодаря чему количество свободных парковочных мест в центре города стало больше. При этом 40% парковочных мест свободны для стоянки, а случаи парковки на тротуарах или вторым рядом существенно сократились.

Штраф за неоплаченную парковку составляет 3 тыс. рублей. Сейчас платная зона действует на 27 улицах Центрального района, на дорогах, ограниченных Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки. Всего 2,8 тыс. мест. Плата за стоянку взимается ежедневно с восьми утра до восьми вечера, включая выходные и праздничные дни. Стоимость часа парковки автомобиля составляет 60 рублей. Оплату производят одним из четырех способов: через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга», SMS-сообщением, через личный кабинет на сайте городских парковок или в паркомате.

После того как Смольный начал штрафовать водителей, многие из них обратились в Федерацию автовладельцев России (ФАР) в Петербурге, прося защитить их интересы. Они ссылались на то, что во время пандемии (когда парковка начала полноценно функционировать) не получали достаточного информирования о том, что пространство заработало. Однако юристы высказывали сомнения в том, что штрафы можно было оспорить в суде. Кроме этого, автомобилисты сталкиваются с недоступностью одного из способов оплаты парковки: паркомат не функционирует или происходят сбои с отправкой SMS-сообщения. В КРТИ отвечают, что в зоне установлено 100 паркоматов, а в нерабочем состоянии находится только шесть из них. Эксперты подчеркивают, что у водителей вряд ли будет возможность избежать штрафа и административной ответственности из-за невозможности оплатить парковку одним из выбранных способов, так как предложены альтернативы.

Персонально-нормативные коллизии

С марта 2020 года городские власти имеют право получать персональные данные владельцев автомобилей для вынесения постановлений о правонарушении. Поправки в систему, которая фактически не действовала на протяжении 4,5 лет, отныне заставили всех автовладельцев платить за сервис. Теперь Смольный может обмениваться персональными данными автомобилистов с ГИБДД для взимания штрафов с нарушителей парковки в платной зоне. Соответствующие поправки в КоАП были приняты и одобрены нижней и верхней палатами парламента, подписаны президентом и вступили в силу с 12 марта.

До этого у Смольного таких прав не было, что фактически делало бесполезным функционирование платного парковочного пространства: многие петербуржцы просто не оплачивали стоянку, потому что штрафы не приходили. С другой стороны, некоторые жители, которые были готовы платить за сервис, жаловались на нехватку парковочных мест в Центральном районе.

Власти Петербурга не раз уповали на поправки в КоАП, однако с 2017 года законопроект находился в Госдуме без движения, так что администрация даже занялась подготовкой отдельного соглашения с МВД о передаче персональных данных. Однако в конце декабря 2019 года работа над законопроектом активизировалась. Как поясняют в ГЦУП, изменения в КоАП на федеральном уровне лично лоббировал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В случае отсутствия своевременной оплаты парковки КРТИ направляет в УГИБДД ГУ МВД определение об истребовании сведений (персональных данных владельца транспортного средства), они передаются комитету, уполномоченное должностное лицо ведомства подписывает постановление об административном правонарушении и направляет его владельцу автомобиля «Почтой России». Штраф надо оплатить в течение 60 дней.

Общая сумма дохода от эксплуатации зоны платной парковки до внесения изменений в КоАП составила более 356 млн рублей. Хотя власти предполагали, что только в первый год эксплуатации парковка может принести около 150 млн рублей.

Пятикратный рост

В 2020 году к 27 улицам Центрального района с парковками прибавилась одна из самых популярных барных улиц города — Рубинштейна. В декабре на ней появилось 104 платных парковочных места. Власти тогда отмечали, что этим шагом намерены снизить транзитные потоки автотранспорта через улицу, где много увеселительных заведений и стоит много машин.

В ближайшем будущем, по планам комитета, весь Центральный район Петербурга может стать платной зоной парковки для личных автомобилей. В 2021 году запланировано проектирование порядка 13 тыс. мест в центре города, их могут ввести уже в 2022 году. Это почти пятикратное увеличение к нынешнему показателю.

В 2016 году правительство Петербурга утвердило адресный перечень платных парковок в городе. Согласно документу, в Центральном районе их планируется создавать в два этапа: 158 улиц, проспектов и переулков на первой стадии и 51 — на второй. В том числе в перечень включены Советские улицы, Гороховая, Инженерная, улица Марата, Красного Текстильщика и Рубинштейна, Владимирский и Загородный проспекты, Дворцовая, Казанская и Конюшенная площади, площади Александра Невского и Островского, набережные канала Грибоедова и реки Мойки.

В перспективе, по данным “Ъ”, в ближайшие три года может появиться 40 тыс. дополнительных парковочных мест. В целом Смольный ожидает, что емкость зоны платной парковки в административных границах Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов составит около 62 тыс. машино-мест.

«Центр города, учитывая его исторически сложившийся каркас дорожной сети, не может расширяться. Мы понимаем, что транзит в нужном объеме, который проходит через город, не обеспечить, мест для парковки в историческом центре не хватает, то есть мы не можем обеспечить спрос на передвижение в нынешних реалиях. Город пытается ограничить перемещение личного транспорта, развивая общественный»,— пояснял глава КРТИ Андрей Левакин.

В Москве развитие платной парковки активно началось с 2013 года, и сейчас в некоторых районах плата за час стоянки достигает 380 рублей. Эксперты опасаются, что тарифы будут расти во втором городе страны. Кроме этого, в отличие от столицы, в Петербурге не действуют льготы для машин каршеринга.

Примечательно, что Смольный со временем может консолидовать все больше функций ГИБДД: в 2021 году администрация может, по примеру Москвы, получить право выявлять и штрафовать водителей за нарушения требований знаков или разметки — это касается всех нарушений под знаками, запрещающими остановку и стоянку, штрафы по которым составляют 3 тыс. рублей. Таким образом, запретительная и взыскательная функция будет сосредоточена в руках чиновников.

Яна Войцеховская