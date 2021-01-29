Медицина будущего

Жесткий локдаун, самоизоляция и перевод на удаленку стали решающими факторами для внедрения цифровых технологий на российский рынок здравоохранения в минувшем году.

На фоне пандемии искусственный интеллект стал одной из самых востребованных технологий — начиная от повышения точности анализа результатов диагностики и до возможности иметь личного медицинского ассистента в своем смартфоне.

Сейчас в этой сфере работают уже тысячи компаний, создающих продукты на базе ИИ, а сам рынок исчисляется десятками миллиардов долларов и продолжает динамичный рост. «По оценкам Market Data Forecast, в 2019 году рынок ИИ в здравоохранении оценивался в $2,4 млрд. Планируется, что к 2025 году эта цифра достигнет $31,02 млрд»,— отмечает Антон Меркулов, сооснователь стартап-фабрики LLL Venture.

Передовой отряд

«Лидерами отрасли в применении цифровых решений стали онко-, кардио- и нейрорентгенология. Также можно отметить диагностический скрининг пациентов. Компании, производящие цифровые решения для этих сфер, уже имеют контракты с госпиталями, многомиллионные выручки, а также показывают активный рост инвестиций»,— говорит Владимир Александровский, основатель группы медицинских компаний «Фэнтези».

Сейчас ИИ способен не хуже профессионалов диагностировать болезни глаз, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака. Эксперты полагают, что в скором времени 80% объема работ врачей будут выполнять технологии.

Среди интересных и полезных разработок господин Меркулов отмечает алгоритм выявления мутаций ДНК в опухолях, который ставит более точные диагнозы, чем кардиологи, а также алгоритм, распознающий рак кожи даже по фотографиям со смартфона.

Уже сейчас алгоритмы ИИ значительно упрощают работу медиков, автоматизируя трудоемкие задачи. «Составление дерматологического паспорта — фотофиксация и описание с размерами каждого элемента на коже человека (родинок, образований) с целью наблюдения их изменений и раннего выявления онкологического процесса — занимало у врача уйму времени,— приводит пример Екатерина Сорока, основатель клиники антивозрастной персонализированной медицины «Монако».— Образований, требующих наблюдения, может быть 100 и больше. Хранение и сравнение данных тоже было непростой задачей. Сейчас с этим отлично справляется система с ИИ, которая фотографирует в высоком разрешении, автоматически сравнивает с предыдущим исследованием данного пациента и сообщает об изменившихся элементах, распознает вид каждого и сообщает о подозрительных и опасных».

Эффективны новые технологии и в стоматологии, где нередки случаи, когда у каждого врача может быть свой план лечения в зависимости от уровня его образования и опыта работы. «В будущем достаточно будет сделать фото или рентгеновский снимок и загрузить его в "облако". А дальше ИИ сделает самое сложное: поставит точный диагноз, наметит план лечения и порекомендует пациенту подходящего врача-стоматолога в зависимости от бюджета и территориального нахождения»,— говорит Владимир Александровский. По его словам, ИИ создаст безопасную атмосферу и поможет сформировать доверительные отношения между врачом и пациентом. «Специалист будет делать то, ради чего он стал врачом,— лечить, ничего не продавая и не пробиваясь сквозь страхи пациента и его предыдущий негативный опыт взаимодействия с докторами»,— считает он.

Основной драйвер

Основными драйверами развития ИИ в медицине эксперты называют проникновение телемедицинских технологий. Так, с ростом популярности носимых устройств станет доступнее непрерывный треккинг различных показателей здоровья. «У нас появится больше возможностей для интерпретации массива данных с помощью ИИ. Все эти изменения тесно взаимосвязаны друг с другом, благодаря их взаимопроникновению будет достигаться синергия. Это приведет к качественным изменениям медицинской системы»,— уверен Борис Школьников, сооснователь сервиса по контролю здоровья и стресса EngyHealth, созданного в сотрудничестве с научной командой Института медико-биологических проблем РАН по медподдержке полетов космонавтов. По его мнению, в ближайшем будущем произойдет переход к предиктивной медицине, направленной не на борьбу с болезнями, а на их профилактику. «Отслеживая в режиме 24/7 данные организма и используя искусственный интеллект, люди смогут самостоятельно и максимально оперативно выявлять первые симптомы болезней или предболезненных состояний и уже на этом этапе обращаться за врачебной помощью, в том числе через телемедицинские сервисы»,— отмечает эксперт.

О том же говорит и госпожа Сорока. «Используя трекеры активности, сердечного ритма, давления, мониторинг глюкозы и фаз сна, пациент может сам заметить у себя первые отклонения важных показателей и обратиться за помощью еще до того, как разовьется заболевание. Помимо того, такие устройства и приложения помогают вырабатывать здоровые привычки и быть более внимательным к здоровью»,— считает она.

Медицина будущего, без сомнений, будет максимально персонализированной и превентивной (предупредительной). «Уже сейчас мы все больше и больше понимаем, что разные люди болеют одинаковыми заболеваниями по-разному. Лекарства также на разных людей действуют по-разному. Персонализировать лечебные протоколы помогают генетические исследования, которые стали доступны и практически применимы благодаря IT-технологиям. Возможность анализировать большие объемы данных (big data) активно используется в изучении генов человека», — говорит Екатерина Сорока. Также, по ее мнению, одна из важнейших возможностей IT-технологий для медицины — это возможность вести единую электронную медицинскую карту, хранящую данные о здоровье и болезнях начиная с момента внутриутробной жизни человека.

Также технологические изменения приведут к росту популярности интегративной медицины. «Появится больше данных для выявления индивидуальных взаимосвязей между состоянием различных органов и систем организма, что приведет к лучшему пониманию этого взаимодействия и решению проблем здоровья на уровне комплексных причин, а не симптомов, как это сегодня часто происходит»,— отмечает господин Школьников.

О намерениях интегрировать ИИ в российскую медицину свидетельствует также правительственная инициатива по созданию специализированного центра для развития инновационных решений в области медицины, о которой было заявлено в феврале 2020 года. Однако до глобального внедрения предстоит решить ряд вопросов, сдерживающих интеграцию данных технологий. Среди них и правовые моменты — например, кто понесет ответственность за неверное решение системы и как обезопасить доступ ИИ к личным данным пациентов.

Темпы цифровизации медицины во многом зависят от уровня доверия населения и самих медиков к подобным технологиям. «Мы лично наблюдали процесс знакомства медицинских специалистов с данным видом помощника. Отношения эти были трудные и прошли долгий путь от первоначального сдержанного скептицизма и опасений, что разработчики хотят заменить доктора на машину, до осознания, что ИИ и системы поддержки принятия решений — это эффективные помощники врача»,— рассказал Дмитрий Алексенко, директор по продажам компании «ТехЛАБ», занимающейся разработкой и внедрением ИТ-решений в области здравоохранения.

Проблемы видит и госпожа Сорока. «При повсеместном использовании технологии будет снижаться профессионализм, количество знаний и навыков у врачей. Так, уже многие врачи из молодого поколения не владеют даже минимальными навыками и должным мышлением для постановки диагноза без использования оборудования»,— предрекает она.

Тем не менее, эксперты уверены, что эти проблемы не являются блокирующими для постепенного улучшения качества медицинского сервиса за счет внедрения ИИ.

Опасения, связанные с тем, что технологии заменят врача, ошибочны, уверен Дмитрий Алексенко. Разработчики современных решений не пытаются исключить человека из процесса лечения пациентов, а, скорее, стараются помочь обратить внимание врача на сочетание обстоятельств, на которые он мог бы не обратить внимание без системы. «На сегодняшний момент научное медицинское сообщество стало самостоятельно выступать в роли инициатора создания современных информационных решений, основанных на технологиях машинного обучения. Так, НМИЦ имени Алмазова в данный момент тестирует систему, которая сможет на основании анализа данных пациента подбирать наиболее эффективную лекарственную терапию для больных сахарным диабетом второго типа»,— отмечает эксперт.

«Конечно, о широком применении ИИ в российской медицине пока рано говорить: есть частные компании, в том числе в Петербурге, которые начинают внедрять отдельные решения или занимаются разработкой собственных технологий, но это пока слишком скромные масштабы»,— считает Антон Меркулов. По его словам, с расширением способов использования ИИ технологии становятся доступнее и многие решения в области мониторинга здоровья и персонализированной медицины могут быть внедрены в ближайшие пять-семь лет.

Анастасия Демичева