Операторы проявили цифровую активность

Пандемия, начавшаяся в прошлом году, повлияла на все отрасли экономики, и телеком-рынок не стал исключением. В период самоизоляции большинство повседневных процессов горожан перешли в онлайн, и сотовым операторам было необходимо перестраиваться под изменившиеся реалии, продолжая реализацию текущих инвестпрограмм. Участники рынка подчеркивают, что цифровые решения в период пандемии вышли на первый план, а оттока клиентов из онлайна вряд ли стоит ожидать в ближайшем будущем.

По словам собеседников BG, во время пандемии на первый план вышли цифровые решения, качество связи и скорость передачи данных. В каком-то смысле 2020 год ознаменовал наступление новой эпохи, говорят участники рынка. «Цифровые сервисы подтвердили свою значимость и оказались востребованы как никогда. Повседневная жизнь стала еще более тесно связана с цифровыми технологиями, и эта тенденция будет усиливаться»,— отмечает Александр Мотрич, директор межрегионального филиала Северо-Запад АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»).

Пандемия бросила вызов традиционной рознице, подтолкнув к беспрецедентному росту онлайн-продаж. «Люди стали меньше ходить в офлайн-магазины, трафик в салонах сократился на 30–40%, при этом продажи в цифровых каналах выросли в четыре раза»,— рассказывает Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2. Заметив эту тенденцию, операторы обновляли функционал мобильных приложений, создавали сервисные платформы и интернет-магазины, где пользователи могли приобрести SIM или eSIM, запускали серии онлайн-концертов в интерактивном формате с дополненной реальностью, и даже разработали решения для дистанционного мониторинга здоровья на базе платформы интернета вещей. Стремление операторов предоставить клиенту весь комплекс нужных цифровых услуг, в частности интернета и ТВ, телефона, Wi-Fi-сети и видеонаблюдения, а также системы «Умный дом» — еще одна тенденция, стартовавшая в прошлом году. «Для поддержки режима самоизоляции мы "научили" искусственный интеллект предлагать клиентам скидки на такси и сервисы доставки еды — клиент видит эти предложения в личном кабинете»,— рассказывает господин Тимошин.

Кроме того, за прошедший год не только массовый потребитель, но и петербургские компании в ускоренном темпе осваивали цифровые сервисы, чтобы адаптироваться к новым условиям. «А телеком-рынок как раз давал для этого соответствующие инструменты. Почти в сотню раз вырос спрос на сервисы для организации работы разъездных сотрудников в Петербурге, в два раза чаще бизнес Петербурга стал использовать инструменты big data в рекламе и облачные сервисы и платформы. Внедрение подобных продуктов позволило компаниям не только снизить издержки в непростое время, но и повысить эффективность собственных процессов после снятия ограничений»,— объясняет Павел Коротин, директор МТС в Петербурге и Ленинградской области. Так, в компании «Билайн» поясняют, что в 2020 году в сегменте b2b в рамках рекламных компаний дополнительно оценивался не только эффект канала коммуникации с клиентом, но и аналитика, формирующая понимание того, как реклама в интернете отразилась на фактических покупках в офлайн-каналах. Что касается необходимых емкостей услуг для проведения аудиоконференций и видеоконференций, то в «Ростелекоме» говорят о более чем двукратном их расширении. По мнению господина Коротина, цифровизация и дальше будет прочно закрепляться как в повседневной жизни петербуржцев, так и в бизнес-среде.

Растущий трафик

Обратная сторона медали — резкий рост передачи данных, который ощутили на себе операторы связи. «В частности, на сети "ЭР-Телеком" мы увидели двукратное увеличение трафика год к году»,— отмечает Александр Мотрич. В компании МТС также наблюдали рост как голосового, так и интернет-трафика по всему Северо-Западу. «В среднем по Санкт-Петербургу потребление голосового и интернет-трафика в мобильной и фиксированных сетях выросло на 15–20%. Но наибольший рост мы отмечаем в Ленинградской области — в отдельных локациях, например дачных поселках, мы видели двукратный рост трафика»,— говорят в МТС. В первую очередь это связано с тем, что, находясь на самоизоляции в городе, жители пользовались в основном фиксированным домашним интернетом. «На дачах же основным каналом связи выступает именно мобильный интернет. Около половины объема мобильного интернет-трафика в регионе приходится на социальные сети, и еще около 30% — на YouTube»,— добавляют в компании. В Tele2 указывают, что трафик мобильного интернета с января 2020 года в сети 4G Tele2 увеличился на 33% по Петербургу и Ленобласти. Трафик на сетях «Ростелекома», в свою очередь, в городе и области вырос на 35%. В «МегаФоне» рост использования интернета в период максимальных ограничений называют «взрывным». Алексей Титов, директор по региональному развитию ПАО «МегаФон», говорит, что в Ленобласти трафик за 2020 год в сравнении с 2019 годом увеличился более чем на 70%, в Петербурге — почти на 30%.

При этом люди стали предъявлять более высокие требования к скорости и качеству услуг. «Чтобы оправдать эти ожидания, операторам предстоит продолжать расширять сети и повышать качество, запускать еще более скоростные тарифы. В конечном итоге всем игрокам придется серьезно переосмыслить бизнес-модели, чтобы найти баланс между затратами на развитие и выручкой»,— считает господин Мотрич.

Развитие сети

Несмотря на кризисные явления, связанные с пандемией, операторы продолжали развивать и модернизировать собственные мощности. «Весь 2020 год мы продолжали масштабную программу модернизации оборудования телекоммуникационных сетей МТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти, запущенную в 2019 году. Модернизация затрагивает все районы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На сегодняшний день уже заменено более 75% оборудования в стандартах 2G, 3G и 4G»,— отмечают в МТС.

По словам господина Титова, в 2020 году сеть «МегаФона» развивалась почти в три раза быстрее, чем планировалось в начале года. «Мы оперативно пересматривали стратегические планы и активнее шли с быстрым мобильным интернетом туда, где в условиях локдауна он был нужнее: в малые населенные пункты, дачные поселки. При этом особое внимание уделили развитию сетей четвертого поколения»,— говорит он. При этом за прошедший год на Северо-Западе количество новых базовых станцией с поддержкой LTE выросло почти на 20%, до более 10,5 тыс. «В Петербурге и Ленобласти их количество превысило 3 тыс., увеличившись по сравнению с 2019 годом почти на 10%. Также в фокусе компании была модернизация существующей инфраструктуры. В планах на 2021 год — строительство или улучшение работы базовых станций в тех локациях, где это необходимо»,— объясняет Алексей Титов.

За 12 месяцев прошлого года компанией «Билайн» было построено свыше 1500 новых базовых станций, в 148 небольших населенных пунктах Ленинградской области появился 4G-интернет, а более чем в 70 была увеличена скорость. Другим крупным проектом компании является обеспечение связью «Билайн» трассы М-11. «Построено 208 базовых станций на всем протяжении, для покрытия трассы использовались специальные узконаправленные антенны, которые позволили обеспечить сплошное покрытие 2/4G»,— добавляют в пресс-службе оператора.

В «ЭР-Телеком» отмечают, что по итогам года модернизировали более трети своей сети. «В 2021 году "ЭР-Телеком" готовится обновить техническое решение и начать предоставлять доступ в интернет на скорости до 10 Гбит/сек»,— говорят в компании.

Связь под землей

В прошлом году не останавливались проекты развития инфраструктуры связи в перегонах петербургского метро. «В декабре 2020 года сеть 5G-ready заработала на "синей" ветке. Стабильная голосовая связь и мобильный интернет со средней скоростью до 100 Мбит/сек доступны на протяжении Московско-Петроградской линии от станции "Парнас" до станции "Купчино". Новая сеть построена таким образом, что при массовом внедрении стандарта 5G мы сможем оперативно развернуть сеть пятого поколения на территории метро»,— делятся планами в компании МТС. Сейчас в активной фазе строительство сети в перегонах Лахтинско-Правобережной "оранжевой" линии подземки. В компании планируют, что связь на ней станет доступна для абонентов в первой половине 2021 года.

К строительству инфраструктуры в тоннелях между станциями в прошлом году приступила и компания «Билайн». «В декабре запущена в тест связь и в семи перегонах на "красной" ветке петербургского метро от "Финляндского вокзала" до "Балтийской", в конце первого квартала 2021 запустим сеть связи во всех перегонах "красной" ветки. В июне сделаем свою часть "зеленой" ветки»,— добавляют в компании.

Мария Кузнецова