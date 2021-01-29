В середине прошлого года большинство экспертов предсказывали, что экономика начнет восстанавливаться в 2021 году. Но вторая волна пандемии поубавила оптимизма экспертов. BG обратился к участникам рынка с вопросами: «Когда экономика страны оправится от пандемии и какие меры требуется принять, чтобы ускорить процесс восстановления?»

Михаил Ковшов, основатель компании СITY LOYALTY GROUP:

— В 2021 году выход из кризиса невозможен в силу ряда причин: вновь открытые штаммы коронавирусной инфекции; «слабый» рубль, колебания курсов валют, низкая стоимость нефти. Если нефть по цене стабилизируется, мы увидим меньше негативных явлений, в том числе роста инфляции и цен на продукты и услуги. Текущий кризис вследствие пандемии коронавирусной инфекции — самый худший за последние 20 лет и носит глобальный характер. Масштабы потерь бизнеса из разных сфер — планетарные. К сожалению, кризис только набирает обороты. На восстановление бизнес-активности и былых показателей потребуется время. Очевидно, что 2020–2021 годы закончатся провалом для многих отраслей экономики. 2022 год уйдет на восстановление. В 2023-м можно будет говорить о более или менее положительной динамике, но качественной выручки и инвестиционных проектов не будет. Поэтому, вероятнее всего, только в 2024 году наметится явный тренд на улучшение.

Марина Павлюкевич, генеральный директор девелоперской группы PLG:

— Совокупность неопределенностей, с которыми мы сталкиваемся в жизни и бизнесе в данный момент, делает любое прогнозирование максимально неблагодарным. Еще год назад ни один эксперт не мог предположить, чем закончится 2020-й. За прошедший год мы все научились жить без прогнозов и быстро реагировать на любые обстоятельства. Считаю, что в 2021 году этот навык будет более востребован, чем попытки прогнозировать.

Наталья Осетрова, руководитель проекта города-курорта Gatchina Gardens:

— Самая тяжелая экономическая ситуация сложилась в тех регионах, где действия властей (как мы помним, президент вручил полномочия антикризисного управления губернаторам регионов) шли вразрез здравому смыслу. Пример для сравнения последствий — алгоритм работы в пандемию правительств Петербурга и Ленинградской области. Ряд действий первого региона не поддавался логике: все делалось в режиме паники, хаотично. И, как реакция на эти действия, заболеваемость только росла. Другой же регион сразу разделил территории на несколько зон «опасности», все мероприятия были изначально настроены на поддержку малого и среднего бизнеса, но в то же время с соблюдением санитарных норм. Администрация увела регион от тотального локдауна, и в итоге экономика области в полном порядке. Экономика восстановится, если гарантировать ей предсказуемость и грамотное управление.

Екатерина Косарева, управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult:

— Аналитики Центробанка полагают, что Россия преодолеет кризис уже в 2022 году, поскольку стабилизируется нефтяной рынок, в худшем сценарии — в 2024 году. Мой прогноз менее оптимистичен: экономика восстановится до докризисного уровня 2019 года не раньше 2023–2024-го, и то при благоприятных обстоятельствах: победа над коронавирусом; отсутствие новых потрясений и локдаунов; наращивание производства в интенсивном плане — например, упор на нефтехимию и экспорт нефтехимической продукции за счет снижения доли сырья; инвестиции государства в экономику для преодоления кризиса вместо накопления и консервации резервов; реальная помощь малому бизнесу; снижение уровня социально-экономической напряженности, снижение безработицы.

Мария Черная, генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург»:

— До конца пандемии еще слишком далеко, поэтому прогнозы делать сложно. Тем не менее мы видим, что пандемия повлияла на разные отрасли по-разному. IT, например, дополнительные меры поддержки не нужны. Рынок коммерческой недвижимости будет скорее переформатироваться, чем восстанавливаться. А вот HORECA уже требует помощи.

Рынку жилой недвижимости в Санкт-Петербурге нужна, скорее, не ситуативная поддержка в связи с пандемией, а решение насущных проблем. Это создание единого размера социальной нагрузки для всех проектов, выстраивание диалога между бизнесом и руководством города и более четкое понимание стратегического развития Петербурга.

Андрей Косарев, генеральный директор Colliers International в Санкт-Петербурге:

— Восстановление экономики — многогранный процесс. Прежде всего, сферам, которые в большей степени пострадали от ограничительных мер и падения спроса, нужно восстановить статус-кво. Это произойдет только после отмены всех ограничений, в первую очередь в туристической сфере и розничном секторе (торговые центры, развлечения, общепит), что немыслимо без кардинального снижения темпов распространения коронавируса. Отталкиваясь от прогнозов вакцинации и с учетом опережающего роста сфер, не затронутых пандемией, общее восстановление возможно уже в 2022 году. Соответственно, те отрасли, которые продолжают на себе ощущать последствия пандемии, смогут полностью восстановиться лишь в 2023 году.

Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой»:

— Чтобы вернуться к привычному ходу вещей, прежде всего, необходима всеобщая вакцинация. Ведь только обезопасив себя и своих близких, люди смогут перестать бояться заболеть COVID. А значит, снова без страха посещать массовые мероприятия, свободно путешествовать и чувствовать себя в безопасности.

Пандемия нанесла колоссальный ущерб экономическому положению всех стран, и думаю, что ношение масок и соблюдение дистанции останутся привычками многих. Для ускорения восстановления экономики во многом требуется политическая воля: открытие международного авиасообщения, возвращение туризма, помощь и льготы для наиболее пострадавших от кризиса отраслей.

Виталий Бахарев, собственник и директор управляющей компании «Альфа Фаберже»:

— Полагаю, что для полного восстановления экономики России потребуется еще два-три года. Ситуация с коронавирусом остается острой, но по итогам 2020-го можно сказать, что мы справляемся. Худшее позади. Многие переболели и получили иммунитет, появляются вакцины, начинается вакцинация, ограничения потихоньку ослабляются. В 2021 году ждем открытия границ.

На мой взгляд, главное, что необходимо сделать для ускорения процесса восстановления экономики,— это преодолеть «кризис в умах». Каждый на своем месте, будь то чиновник, предприниматель или обычный учитель, должен смириться с тем, что пандемия окончательно изменила его привычный образ жизни. После чего начать работать с учетом новых реалий, а не постоянно оглядываться назад и ностальгировать, как было хорошо раньше.

Эдуард Тиктинский, президент группы RBI:

— Сроки восстановления экономики зависят от того, как быстро удастся остановить эпидемию, заметно снизить заболеваемость,— то есть, в конечном итоге, от массовой вакцинации. Сейчас делаются только первые шаги.

Но даже при этом быстрым восстановление экономики не будет. Наиболее пострадавшим отраслям, малому и среднему бизнесу будет нужна поддержка, налоговые отсрочки и послабления. В строительной отрасли — дальнейшее стимулирование спроса за счет субсидирования ипотечных ставок, поддержка бизнеса за счет снижения ставок кредитования.