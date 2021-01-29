Чужие здесь не ходят

В 2020 году в Ленобласти прошли выборы губернатора, победителем на которых стал действующий глава региона — единоросс Александр Дрозденко. Сразу после избрания он начал проводить кадровые изменения. В большинстве случаев новые должности в правительстве региона получили действующие работники администрации.

Губернаторские выборы в Ленобласти пришлись на переполненный негативными событиями 2020 год. Самоизоляция, боязнь заражения, закрытие бизнеса и безработица — все это не могло не сказаться на эмоциональном фоне электората. Многие из-за болезни или финансовых сложностей впервые столкнулись с неповоротливостью и непредсказуемостью бюрократической системы, что могло пробудить в гражданах тягу к переменам. Однако на результатах выборов это не сказалось. Александр Дрозденко, занимающий свой пост с 2012 года, одержал победу с результатом в 83,61% при уровне явки 51,52%. На втором месте оказался кандидат от ЛДПР, глава фракции в областном парламенте Андрей Лебедев (7,3%), на третьем — лидер регионального отделения «Справедливой России» Александр Перминов (4,57%), на четвертом — единственный кандидат от непарламентской партии, советник Александра Дрозденко Александр Габитов из «Гражданской платформы» (3,06%). Все они уже участвовали в губернаторских выборах в 2015 году.

Мнения политологов о причинах уверенного результата Александра Дрозденко расходятся. Одни говорили “Ъ”, что это связано с высоким уровнем доверия населения и эффективными решениями во время пандемии, другие — со «стерильным» бюллетенем, который заблаговременно избавили от представляющих политический вес конкурентов. Так, изначально помимо указанных выше политиков в предвыборной гонке планировали участвовать еще трое. Это атаман в станичном казачьем обществе «Станица Ладожская» Александр Калинин (Партия социальной защиты), руководитель юридического департамента «Объединенной юридической коллегии» Валерий Шинкаренко («Родина») и доцент кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС Вадим Гришков (КПРФ). Все они не смогли пройти муниципальный фильтр. Для этого кандидатам от партий нужно было собрать от 155 до 162 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку.

При этом у Вадима Гришкова начались проблемы с участием в выборах еще до начала сбора подписей. Из-за внутрипартийных разногласий его выдвижение не поддержал председатель предвыборной конференции областного отделения КПРФ Андрей Попов. Именно из-за внутрипартийного раскола Вадиму Гришкову не удалось пройти муниципальный фильтр, считает вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Алексей Кондрашов.

Однако Вадим Гришков, Валерий Шинкаренко и Александр Калинин сообщали “Ъ”, что причина была в «ужесточении административного контроля» над народными избранниками. По информации знакомого с ситуацией источника “Ъ”, муниципальным депутатам поступила «разнарядка», в которой было указано, кого из кандидатов они должны поддержать. Алексей Кондрашов это отрицал.

Зампредов стало больше

Еще во время подсчета голосов Александр Дрозденко заявил о планируемых кадровых перестановках в областном правительстве. Он пояснил, что будет менять структуру администрации, чтобы она стала «более гибкой».

Глобальные перемены начались с середины октября. Так, в региональном правительстве появились еще два заместителя председателя. Среди них Сергей Харлашкин, отвечающий за дорожное хозяйство, транспорт и топливно-энергетический комплекс. Он является практически единственным новым лицом в правительстве Ленобласти. В команде Дрозденко он стал работать сразу после выборов, придя на должность главы управления по транспорту. Ранее чиновник занимал пост гендиректора «Метростроя», а до этого руководил комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Еще один зампред — Владимир Цой, который стал курировать культуру, туризм, спорт и молодежную политику. Он оставил пост главы комитета по культуре и получил должность председателя комитета по сохранению культурного наследия. В исполнительную власть Владимир Цой пришел в 2019 году, после того как перестал быть депутатом областного ЗакСа.

Все остальные зампреды сохранили свои должности. Исключение составил Михаил Ильин: он был назначен вице-губернатором по безопасности и теперь находится в прямом подчинении губернатора. По информации “Ъ”, на это место чиновника поставили из-за напряженных отношений с депутатским корпусом, что могло помешать утверждению его на пост зампреда. В пресс-службе Михаила Ильина эту информацию опровергали.

Появилась в структуре правительства и должность первого вице-губернатора. Это место занял руководитель администрации губернатора и правительства Игорь Петров.

Знакомые все лица

Вслед за зампредами изменения в кадровом составе коснулись и комитетов с госучреждениями. В большинстве случаев новые должности получили действующие работники правительства. Как говорил “Ъ” Александр Дрозденко, изменения коснулись каждого третьего главы ведомства.

Осенью управление по транспорту было преобразовано в комитет, который возглавил Михаил Присяжнюк. До этого он был заместителем начальника этого управления Павла Постовалова. Последнего уволили летом из-за того, что он рассказал местному жителю про отсутствие средств из федерального бюджета для строительства станции метро в Кудрово, знает источник “Ъ” в региональном правительстве.

Еще одно нововведение — объединение комитета по культуре с туризмом. Возглавил новую структуру Евгений Чайковский, который с 2015 по 2019 годы был председателем комитета по культуре, а с 2019 — по туризму. Коснулись изменения и комитета по тарифам и ценовой политике. Им стал руководить Евгений Андреев, трудившийся ранее главой комитета государственного финансового контроля.

В середине ноября прошла рокировка: поменялись местами Дмитрий Иванов, руководивший комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, и Геннадий Колготин, возглавлявший ранее комитет по физической культуре и спорту. В декабре недавно созданный контрольный комитет возглавил Эдуард Салтыков, до последнего времени руководивший Леноблкомимуществом. Новая структура осуществляет надзор за бюджетной сферой, закупками и выполнением госпрограмм. Преемником господина Салтыкова стал Андрей Карельский. До этого он занимал кресло директора ГУП «Леноблинвентаризация».

По мнению Александра Дрозденко, такая кадровая политика дает возможность специалистам двигаться вверх по карьерной лестнице: «Чтобы чиновники второго эшелона могли занять должность председателей и любой молодой человек, пришедший на место ведущего специалиста, понимал, что у него есть шанс стать начальником»,— говорил он.

Кадровое продвижение

Ротация после выборов — это обычная, хотя и необязательная практика, объясняет глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Например, российские правительства подвергались довольно серьезной ротации в 2012 и 2018 годах после выборов президента, перечисляет он. Эксперт напомнил, что проект административной реформы в Ленобласти задумали несколько лет назад, а в 2020 году его реанимировали. «Поэтому вполне логично после переизбрания на новый срок искать мотивацию для исполнителей, стимулировать кадровое продвижение, а не исходить из брежневской логики стабильности кадров как самоцели»,— сказал Михаил Виноградов.

Хоть губернатор — «царь и бог» на своей территории, проводить серьезную ротацию до выборов ему мешает закон, дополняет политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор. «Все мы живем не только под богом, но и под КЗоТом. А после выборов члены правительства пишут заявление об уходе и работают с приставкой "и. о". И тут у главы региона есть возможность свободно переназначать или менять местами сотрудников»,— сказал Александр Конфисахор.

То, что большинство новых должностей получили действующие работники регионального правительства, Александр Конфисахор считает логичным, так как губернатор не поменялся. «Это были небольшие настройки. Дрозденко на своем посту не первый год и срок и в целом видит, что команда работоспособная»,— сказал политолог. По его прогнозам, массовых изменений в администрации уже не предвидится, так как основные корректировки происходят в первые два-три месяца после выборов.

Ольга Белых