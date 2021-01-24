Ученые выявили различия в смертности от COVID-19 у представителей разных рас

Пациенты с COVID-19 азиатского происхождения, а также чернокожие больные показывали более высокие показатели преждевременной смертности от коронавируса. Об этом говорится в исследовании, проведенном Лондонским университетом королевы Марии и Barts Health NHS Trust. В нем приняли участие 1737 пациентов, результаты исследования публикует BMJ Open.

Были изучены данные пациентов в возрасте 16 лет и старше с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2. В период с 1 января по 13 мая 2020 года они были госпитализированы в 5 больниц неотложной помощи.

Из 1737 больных 511 умерли к 30 дню (29%). 538 пациентов (31%) были выходцами из Азии, 340 (20%) чернокожими и 707 (40%) белыми людьми.

Эксперты сделали вывод, что заболевшие азиатского происхождения в 1,54 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и получали инвазивную вентиляцию легких по сравнению с белыми пациентами. Чернокожие пациенты — в 1,8 раза чаще.

После корректировки по возрасту и полу вероятность смерти для пациентов азиатского происхождения была в 1,49 раза выше, чем для белых пациентов, для чернокожих больных — в 1,3 раза выше.