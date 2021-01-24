За сутки коронавирус в Прикамье установлен у 295 человек

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 295 новых случаев заражения COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, 76 человек проходят лечение в больницах, 219 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Дза этот же период коронавирус стал причиной смерти 10 человек. Общее число инфицированных в регионе достигло 37 772. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99. В числе 295 новых инфицированных 130 мужчин, 165 женщин, среди заболевших 15 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 40 человек, от 30 до 49 лет – 93 человека, 70 в возрасте от 50 до 64 и 77 человек старше 65 лет.