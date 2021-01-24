Еще 184 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 184 новых случая заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у 15 детей до 14 лет и 43 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 51 житель Ижевска, 28 граждан из Завьяловского района, по девять — из Балезинского и Воткинского районов, по восемь — из Воткинска, Глазова и Сарапула, семь — из Граховского района, шесть — из Сюмсинского района, по пять — из Можги, Шарканского и Игринского районов, по четыре — из Глазовского, Дебесского и Киясовского районов, по три — из Малопургинского, Увинского, Шарканского и Юкаменского районов, по два — из Алнашского, Камбарского и Красногорского районов, по одному — из Ярского, Якшур-Бодьинского, Селтинского, Сарапульского, Кизнерского и Вавожского районов. При этом 379 человек вылечились от COVID-19.

Так, за все время в Удмуртии подтвердили 24397 случаев заражения коронавирусом. Из них 328 закончились летальным исходом, 20727 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 148 заболевших находятся в тяжелом состоянии.