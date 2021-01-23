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Эсминц ВМС США Donald Cook

Фото: Murad Sezer / Reuters

Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря

Черноморский флот следит за американским эсминцем Donald Cook, сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) России. Каких-либо инцидентов пока не происходило.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Donald Cook ВМС США, зашедшего 23 января 2021 года в акваторию Черного моря»,— говорится в сообщении НЦУО (цитата по ТАСС).

Корабли США периодически заходят в Черное море. Эсминец «Дональд Кук» последний раз был замечен 23 ноября. Это судно может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk дальностью 1,6 тыс. км.

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