Координатора штаба Навального в Челябинске арестовали на девять суток

Центральный районный суд Челябинска назначил координатору местного штаба политика Алексея Навального Артему Яумбаева девять суток административного ареста. Об этом сообщает организация в своем Telegram-канале. Суд признал его виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении). Главу штаба задержали на бульваре Славы перед несанкционированным шествием. Всего, по данным активистов, на акции протеста в Челябинске задержали более 20 человек.