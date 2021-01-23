Саратовский митинг в поддержку Навального прошел под музыку Задержаний на мероприятии зафиксировано не было

Акция в поддержку арестованного в Москве оппозиционера Алексея Навального собрала, по оценкам участников, около 2-3 тыс. человек. Несмотря на призывы органов власти, работников учебных заведений на акцию пришло очень много молодежи, в основном студенты.

Сторонники оппозиционера собрались возле памятника Николаю Вавилову, затем колонна двинулась по проспекту Кирова, скандируя «Отпускай!», «Свободу!», «Мы здесь власть!». Полиция проведению шествия не мешала, наоборот, при прохождении колонной перекрестков полиция останавливала движение автомобилей. Водители сигналили участникам шествия, многие включали громче музыку в салоне.

Колонна дошла до Театральной площади, там люди также продолжили скандировать лозунги. Полицейские в форме, которых было не более нескольких десятков человек, никакой активности не проявляли. Постояв около получаса на площади, участники акции двинулись к зданию Саратовской областной думы. Подойдя к дверям заксобрания, несколько человек постучались, но им никто не открыл. Тогда митингующие остались на площади Столыпина возле облдумы, их действиям никто не препятствовал. Некоторые начали постепенно расходиться.

Примерно через час к зданию облдумы припарковался автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой. Несколько полицейских потребовали от водителя, чтобы он не парковался возле заксобрания, а затем предприняли попытку задержать водителя, но их окружила толпа и потребовала отпустить протестующего. Через несколько минут перепалки полицейские оставили молодого человека. Акция продолжилась под песни «Порнофильмов», Моргенштерна и Icepeak. Около 200 человек еще час оставались возле здания облдумы, затем разошлись. Штаб Навального о задержаниях не сообщает.

Сейчас часть протестующих пришла к офисному зданию на улице Чернышевского, в котором находится Фрунзенский районный суд Саратова. Они пришли поддержать координатора саратовского штаба Навального Дмитрия Цибирева, которого судят за нарушение порядка организации массового мероприятия (20.2 КоАП РФ).

Сергей Петунин