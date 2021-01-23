Движение транспорта на Невском проспекте восстанавливается

В Петербурге восстанавливается движение транспорта по Невскому проспекту. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту города.

По данным комитета, в 14.55 из-за большого скопления людей силами ГИБДД было перекрыто движение троллейбусов на Невском проспекте от Дворцовой площади до Садовой улицы. В 16:00 по мск движение транспорта возобновилось.

Напомним, что на Невский проспект с Сенатской площади ранее выходили участники несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального. Протестующие перекрыли проезжую часть и заняли тротуары. По оценкам СМИ, на Невском пристутствовали около 8 тыс. участников акции. В настоящее время протестующие разделились, основная часть направляется на Марсово поле.