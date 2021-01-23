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Юриста уфимского штаба Навального арестовали на пять суток

Судья Кировского районного суда Уфы Марат Галлямов вынес постановление об аресте юриста уфимского штаба Навального Федора Телина. Как установил суд, господин Телин разместил на своей странице в Facebook призыв к участию в несогласованной акции 23 января. Господин Телин в суде заявил, что в публикации шла речь о том, что правительство Башкирии не согласовало мероприятие, но оно в любом случае состоится. Судья расценил публикацию как призыв, потому что в сообщении, среди прочего, было опубликовано место проведения акции и время ее начала.

Срок административного ареста Федора Телина исчисляется с 21 января.

Олег Вахитов


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