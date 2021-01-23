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Фото: Ольга Кудрина

Около «Черного озера»в Казани идут задержания участников акции за Навального

Силовики около парка «Черное озеро» применили спецсредства, чтобы протестующие не смогли пройти к Казанскому кремлю.

«Протестующие хотели подняться по Чернышевского к Кремлевской, но силовики повалили на толпу с дубинками. Возле меня прямо схватили молодого парнишку и ткнули ему дубинками в живот»,– сообщила главный редактор «Ъ-Казань» Ольга Кудрина с места событий.

По ее словам, задержания продолжаются. Заполнены уже несколько автобусов. Очевидцы также сообщают, что есть проблемы с работой мобильного интернета.

Подробнее об акциях протеста в стране — в трансляции «Ъ».

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