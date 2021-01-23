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Несогласованное шествие в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Челябинске 23 января

Фото: Артур Якушко

Протест на морозостойкость

В Челябинске прошла акция в поддержку арестованного Алексея Навального

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23 января в Челябинске, как и в ряде других российских городов состоялась акция протеста против ареста оппозиционного политика Алексея Навального. Она не была согласована с властями, о чем постоянно напоминали полицейские и представители мэрии. Несмотря на морозы (уличные термометры в Челябинске показывали -28 градусов), по оценкам очевидцев, в акции участвовало более тысячи человек. Сторонники Алексея Навального прошли от бульвара Славы до памятника Курчатову. В Челябинске протестное мероприятие прошло относительно спокойно: задержания были, но в целом крупных провокаций и жестких действий силовиков не отмечено.

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