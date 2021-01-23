Протест на морозостойкость

23 января в Челябинске, как и в ряде других российских городов состоялась акция протеста против ареста оппозиционного политика Алексея Навального. Она не была согласована с властями, о чем постоянно напоминали полицейские и представители мэрии. Несмотря на морозы (уличные термометры в Челябинске показывали -28 градусов), по оценкам очевидцев, в акции участвовало более тысячи человек. Сторонники Алексея Навального прошли от бульвара Славы до памятника Курчатову. В Челябинске протестное мероприятие прошло относительно спокойно: задержания были, но в целом крупных провокаций и жестких действий силовиков не отмечено.