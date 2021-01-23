В Казани часть протестующих направилась в сторону площади Свободы

Часть протестующих в Казани направилась в сторону площади Свободы, где располагаются здания Кабинета министров и площади Свободы. При этом улица Баумана в сторону Казанского кремля оказалась перекрыта, сообщает корреспондент «Ъ-Казань». По его оценкам, всего в несанкционированной акции принимает участие более 1 тыс. человек.

Некоторые участники акции были задержаны. В отдел полиции также были доставлены журналисты, освещавшие протест.

По словам корреспондента «Ъ-Казань», собравшиеся на площади Свободы кричат «Свободу Навальному» и «Мы здесь власть!». Часть протестующих, по словам очевидцев, все же направилась к Казанскому кремлю.

"Ъ-Казань"