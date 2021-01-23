185 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

В Удмуртии выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, скончались три инфицированных пациента — 72-летняя женщина и мужчины 59 и 93 лет, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 103 жителя Ижевска, по 13 граждан из Воткинска и Сарапула, по 10 — из Игринского, Увинского и Якшур-Бодьинского районов, по девять — из Завьяловского и Кезского районов, по два — из Камбарского и Малопургинского районов, по одному — из Глазова, Каракулинского, Селтинского и Сюмсинского районов. В их числе 10 детей до 14 лет и 26 человек старше 65 лет. При этом 189 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 24397 случаев заражения коронавирусом. Из них 328 закончились летальным исходом, 20348 граждан выздоровели, остальные продолжают лечение, 148 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.