При пожаре на цветочном рынке Краснодара эвакуировали 100 человек

Фото: "Типичный Краснодар"

В Краснодаре спасатели тушат пожар в торговом помещении на площади 150 кв. м, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Эвакуировали 100 человек. Есть пострадавший.

Согласно сообщению, сигнал о пожаре в магазине на пересечении улиц 40 лет Победы и Владислава Посадского поступил 22 января в 20.26. По этому адресу располагается цветочный рынок.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что площадь пожара достигает 150 кв. м. На тушение подано три ствола «Дельта», работает три звена газодымозащитной службы (ГДЗС). В 21.21 огонь удалось локализовать.

Организован штаб пожаротушения.

«На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю для установления причин возгорания и обстоятельств произошедшего», - отмечают в пресс-службе ведомства.

Наталья Решетняк