Возраст госслужащих может перестать быть помехой

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который отменяет ограничения по возрасту для гражданских чиновников, которых назначает глава государства. Сейчас они не могут занимать пост после достижения 70 лет. Как отмечается в пояснительной записке к документу, «в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям». По Конституции глава государства назначает вице-премьеров и федеральных министров, руководителей силовых структур, также он формирует Государственный совет и Совет безопасности, администрацию президента и полпредов в федеральных округах.

Для чего понадобились такие изменения? Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета Александр Шатилов увидел в президентской инициативе сигнал, что нынешние политические элиты не намерены обновляться: «Тут есть, на мой взгляд, как объективная, так и субъективная составляющие. Объективная связана с общемировой тенденцией пролонгации возраста чиновников. Посмотрите сейчас хотя бы на нынешние президентские выборы в США. С другой стороны, конечно, я думаю, что Владимир Путин на всякий случай перестраховывается в связи с определенными кадровыми рисками.

Он известен своим очень лояльным отношением к тем, кто ему оказал какие-то услуги, поддержку, поэтому я не исключаю, что и здесь это положение вводится для того, чтобы держать при себе наиболее близких и заслуженных людей. Это исключение из правил не будет применяться масштабно, максимум оно затронет десяток людей, но никак не сотню. Что касается эффективности деятельности чиновника в этом возрасте, то в 70 лет человек теряет одни качества и приобретает другие, он готов к системному анализу и системному подходу в управлении страной. Другое дело, что сидеть до 90 лет, как Роберт Мугабе, конечно, неправильно. Здесь прослеживается определенная тенденция — политическая элита в ближайшее десятилетие не планирует меняться и обновляться. Некоторые старожилы российской политики и сейчас считают, что им еще рано уходить».

Возрастные ограничения для чиновников ввел предыдущий президент Дмитрий Медведев. Тогда потолок составлял 60 лет. Позже Владимир Путин увеличил лимит до 65 лет для рядовых госслужащих и 70 лет для руководителей. Новая президентская инициатива еще не означает, что управленческие кадры не будут обновлять, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Но не исключено, что Владимир Путин задумывается о своем персональном будущем.

«Когда-то был объявлен курс на некое омоложение, и оно идет. У нас достаточно большое количество молодых и министров, и вице-премьеров, и губернаторов.

Но Путин хочет оставить себе маневр, чтобы иметь возможность сохранить проверенные кадры.

В их число могут входить, например, Николай Шульгинов, который заступил на позицию министра энергетики в 69 лет, Николай Патрушев, руководители крупных компаний. Понятно, что сейчас речь идет о чиновниках, но я думаю, что эта практика может распространиться и на крупные корпорации. Возможно, Владимир Путин готовит для себя какую-то почву, предполагая, что он займет другую государственную должность. В конце концов, обратите внимание на казахстанский сценарий и на новую позицию Нурсултана Назарбаева. Варианты могут быть очень разные»,— отмечает Минченко.

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Григорий Колганов