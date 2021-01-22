В Краснодаре при взрыве газового баллона на рынке погиб один человек

Газовый баллон взорвался на рынке в Краснодаре. Как сообщил ТАСС начальник управления гражданской защиты администрации города Виталий Казликин, взрыв вызвал пожар, в результате которого погиб один человек, двое пострадали.

«Пожар локализован, один погибший и двое пострадавших. (Пострадавшие.—“Ъ”) доставлены в Краевую клиническую больницу»,— сказал господин Казликин.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что возгорание произошло на площади 150 кв. м. «В 20:26 поступило сообщение о пожаре в супермаркете Краснодара, расположенном напротив дома по ул. Владислава Посадского»,— сказали в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»). Около 100 человек были эвакуированы.