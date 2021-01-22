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На станции метро «Московская» отремонтируют эскалаторы

ГАТИ выдала разрешительную документацию для проведения капитального ремонта эскалаторов на станции метро «Московская».

Как сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, ордер выдан на складирование и размещение временных инженерных коммуникаций, для выполнения работ по капитальному ремонту эскалаторов на станции. Заказчиком работ является ГУП «Петербургский метрополитен».

Ремонт завершат к середине июля текущего года.

Напомним, что в Петербурге на капремонт закрыли вестибюль «Маяковской». Попасть на стацию метро можно только с «Площади Восстания».

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