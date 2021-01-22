Выиграли по-македонски

Команда Федерации гандбола России (ФГР) одержала первую победу в основном раунде чемпионата мира, который проходит в Египте. В пятницу она легко переиграла сборную Северной Македонии — 32:20. Это означает, что россияне продолжают борьбу за путевку в четвертьфинал. Теперь в воскресенье их ждет заключительный и решающий матч на второй групповой стадии турнира со шведами.

Для того чтобы сохранить шансы на выход в четвертьфинал чемпионата мира, российским гандболистам, выступающим под флагом национальной и с гимном международной федерации ручного мяча, нужно было обязательно победить сборную Северной Македонии. Казалось бы, задача не представляла особых сложностей, учитывая, что соперник попал на турнир в экстренном порядке, в последний момент заменив снявшуюся из-за вспышки коронавируса чешскую команду, и приехал в Египет не в лучших кондициях, потерпев в предыдущих четырех матчах три поражения с очень крупным счетом. Однако как раз россиянам не стоило рассчитывать на легкую прогулку, и не только потому, что с македонцами у них исторически сложились непростые взаимоотношения, о чем свидетельствовал паритет в личных встречах на чемпионатах мира и Европы.

После вдохновенного выступления на предварительном этапе, где команда ФГР неожиданно для многих заняла первое место в группе Н и, в частности, обыграла мощную Словению, на старте основного раунда она предстала, к сожалению, в привычном образе серого середняка. А на фоне хозяев чемпионата выглядела даже беспросветным аутсайдером, ведь, по сути, исход противостояния с египтянами был предопределен еще в первом тайме.

Эмоциональный запал первых матчей быстро иссяк, и наружу сразу вылезли все проблемы, связанные с отсутствием класса и короткой скамейкой запасных.

Команду пытался потянуть за собой 21-летний Сергей Марк Косоротов, но его усилий оказалось явно недостаточно. Да и не он, а прежде всего более возрастные и опытные игроки должны были проявить лидерские качества. Впрочем, и Косоротов постепенно сник в атмосфере общей безнадеги.

Поражение от Египта отбросило россиян на четвертое место в группе, притом что в play-off выходят по две лучшие сборные из каждой шестерки, но главное — оно заставило сильно усомниться в их способности преодолеть второй групповой барьер и впервые за долгие годы показать достойный результат. Матч с Северной Македонией снова вернул надежду, что российской команде все-таки удастся это сделать. Хотя, конечно, бросалось в глаза, что балканцы целенаправленно не готовились к чемпионату мира и находились в полуразобранном состоянии.

Россияне сразу обозначили свое превосходство, забросив три безответных мяча. Уверенно начал игру и вратарь Виктор Киреев, совершивший три сейва подряд. И в дальнейшем он неоднократно выручал команду, отразив в первом тайме семь из 16 бросков по воротам.

Да и в целом подопечные Велимира Петковича не испытывали трудностей в процессе нейтрализации македонского нападения, тем более что соперник действовал на низких скоростях и медленно комбинировал.

Как следствие, до перерыва они пропустили лишь девять голов, а забили на целый десяток больше. В атаке вольготно чувствовали себя практически все российские гандболисты, разве что опять, как и в матче с Египтом, ушел в тень один из лучших бомбардиров сборной Дмитрий Киселев. Зато снова нашел бросок еще один штатный голеадор — Игорь Сорока, также проваливший встречу с хозяевами. За 30 минут левый крайний отличился шесть раз, продемонстрировав стопроцентную эффективность, и во второй половине спокойно наблюдал за происходящим со стороны.

Петкович стал активно тасовать состав и подключать запасных еще до перерыва, а потом уже по максимуму использовал игроков ротации, дав лидерам щадящую нагрузку. Итог матча не вызывал опасения даже несмотря на то, что в дебюте второго тайма россияне часто теряли мяч и вообще смотрелись вяловато. К тому же красную карточку схлопотал Косоротов — за то, что при исполнении семиметрового броска угодил голкиперу в лицо. Но здесь в первую очередь было важно, что это удаление не помешает ему принять участие в следующей встрече со шведами. После перерыва команда ФГР забила свой первый гол только на восьмой минуте, при этом и северомакедонцы не смогли организовать погоню. Их мини-рывок 3:0 ничего кардинально не изменил.

Постепенно россияне опять нарастили преимущество и в конце концов довели разницу до солидных «плюс 12» — 32:20.

В рядах победителей только линейный Александр Ермаков умудрился не отметиться взятием ворот. А так все получили игровую практику, включая трех вратарей, и неплохо размялись перед ключевым матчем в основном раунде.

Судьба российской команды решится в воскресенье, когда она померится силами со сборной Швеции. И опять ей будет нужна победа. В этом случае россияне практически гарантируют себе выход в четвертьфинал.

Александр Ильин