Флага нет, а руки делают

Команда Федерации гандбола России (ФГР), досрочно вышедшая в основной раунд чемпионата мира, успешно завершила выступление на предварительном этапе и победила сборную Южной Кореи в уже не имевшем турнирного значения матче — 30:26. На следующей стадии, которая начинается 20 января, россияне встретятся с хозяевами площадки египтянами, шведами и северомакедонцами. Учитывая, что команда ФГР пробилась туда с тремя бонусными очками, перед ней неожиданно открылись виды на четвертьфинал.

Российские гандболисты приятно удивили на старте чемпионата мира. Уже по первому матчу со сборной Белоруссии было видно, что они не собираются мириться с ролью команды без серьезных турнирных перспектив, которую к тому же лишили флага, гимна и в принципе каких-либо знаков отличия, кроме эмблемы ФГР. Слово «Россия», собственно, спрятано только в официальном названии «Команда ФГР», которая на английском языке зачастую обозначается просто аббревиатурой RHF. Но, похоже, столь унизительный статус лишь разозлил россиян, тем более что их наставник Велимир Петкович действительно использовал эту ситуацию для мотивации игроков. В итоге ему так удалось поднять их моральный дух, что они после боевой ничьей с белорусами (32:32) ужасно расстроили словенцев (31:25). А ведь в обоих матчах выше котировались соперники российской сборной. Словению вообще многие специалисты, в том числе и Петкович, относили к претендентам на медали.

Впрочем, исключительно на эмоциях и злости далеко не уедешь. Россияне продемонстрировали и неплохую спортивную готовность к чемпионату, несмотря на то, что в этом составе провели не больше 15 тренировок, а в контрольных спаррингах, мягко говоря, не произвели особого впечатления. Петкович тогда отмечал, что с реализацией ниже 50% рассчитывать не на что. В матче со словенцами его подопечные атаковали с эффективностью 70%, а полусредний Дмитрий Киселев и вовсе реализовал шесть из семи бросков. По шесть голов, кроме него, забили Игорь Сорока и Сергей Марк Косоротов. Это ударное трио было самым результативным и во встрече с Белоруссией, а 21-летний Косоротов накидал соседям семь мячей. Неудачно, правда, начали турнир вратари, но уже в противостоянии со Словенией Виктор Киреев выдал 41% надежности, став лучшим игроком матча. В одном из эпизодов он совершил умопомрачительный двойной сейв, отразив гандбольный пенальти с семиметровой отметки и последовавшее затем добивание в упор.

Россияне не только досрочно завоевали путевку в основной раунд, но и набрали три бонусных очка. Кстати, на последних секундах игры с белорусами Даниил Шишкарев мог принести команде ФГР победу, так что был шанс зайти в следующую стадию турнира и с максимально возможными четырьмя баллами. Заключительный матч против Южной Кореи с точки зрения очкового багажа уже не имел абсолютно никакого веса. Одна из лучших сборных азиатского региона привезла на чемпионат мира молодежь, по одной из версий, решив пожертвовать этим турниром ради целенаправленной подготовки к олимпийской квалификации, которая состоится в марте. Как следствие, корейцы не сумели вмешаться в борьбу за выход из группы Н, оказавшись здесь четвертыми лишними, поэтому даже в случае поражения российские гандболисты ничем не рисковали. Ну, разве что репутацией. Неудивительно, что они несколько расслабились и в полутренировочном режиме обыграли аутсайдера со скромной разницей «плюс четыре» — 30:26. Хотя стоит отметить дебют голкипера Станислава Третынко, который парировал половину из 34 бросков по его воротам.

Фото: Hazem Gouda, Reuters

Предельная концентрация и полная мобилизация ресурсов понадобится команде ФГР в основном раунде, где три представителя квартета Н объединились с лучшими сборными группы G. На втором этапе ей предстоит встретиться с египтянами, шведами и северомакедонцами, которые в последний момент заменили снявшихся с чемпионата из-за вспышки коронавируса чехов. Все противники опасные, особенно скандинавы и хозяева турнира, мечтающие повторить подвиг сборной Катара, добравшейся до финала на домашнем мировом первенстве 2015 года. Тем не менее никто из них не фигурировал среди основных фаворитов. Те же шведы по разным причинам, в том числе ввиду отказа игроков ехать в Египет на фоне пандемии коронавируса, не смогли собрать сильнейший состав. Они все-таки заняли первое место в группе и взяли с собой в следующую стадию четыре очка. У сборной Египта два балла, а в активе северомакедонцев совсем ничего нет.

Таким образом, наиболее удобная диспозиция в шестерке G-H у шведов. У россиян с их тремя очками тоже достаточно выгодное положение, с которого хорошо просматривается дорожка в четвертьфинал, куда попадут по два выходца из четырех групп, сложившихся в основном раунде. Однако и словенцы, победив белорусов, дали понять, что их рано сбрасывать со счетов. С двухочковым гандикапом они теперь вполне могут поспорить за место в play-off.

Александр Ильин