Дело о взятках в ПФР закончено с раскаянием Следствие установило, как оплачивались услуги чиновников

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы Пенсионного фонда Алексея Иванова, обвиняемого СКР в получении ежемесячных взяток. По версии следствия, их на карту чиновника перечислял представитель компании «Техносерв» Алексея Ананьева за лоббирование интересов при распределении госконтрактов. Вторым фигурантом дела является экс-сотрудник ФСБ Алексей Копейкин, возглавлявший в «Техносерве» департамент по работе с госструктурами. Впрочем, доказать следствию удалось небольшую сумму подношений — в деле фигурируют взятки в 4,4 млн руб.

Завершение следственных действий “Ъ” подтвердил адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы экс-владельца «Техносерва». Защитник отметил, что в этом деле напрямую он не участвует, но знает, что «основные следственные действия завершены» и стороны знакомятся с материалами расследования. От комментариев, связанных с расследованием, господин Кирсанов воздержался.

Как ранее сообщал “Ъ”, первый замглавы ПФР Алексей Иванов обвиняется в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а еще один фигурант — бывший директор департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв менеджмент» Алексей Копейкин — в посредничестве при их передаче (ч. 4 ст. 291.1 УК). Оба фигуранта признали вину. Сделав это сразу после задержания, господин Иванов оформил явку с повинной, раскрыв механизм совершенных преступлений, но досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено лишь с экс-сотрудником «Техносерва». В его рамках господин Копейкин дал развернутые показания, после чего в расследовании в октябре прошлого года появились новые эпизоды и новые обвиняемые. Ими стали сразу шесть сотрудников Пенсионного фонда России. Их дела еще расследуются.

Согласно фабуле законченного дела, господин Иванов, который считается следствием доверенным лицом Алексея Ананьева, в 2017–2018 годах при посредничестве директора департамента «Техносерва» получил не менее 4,4 млн руб. «за общее покровительство» этой компании.

Механизм получения взяток был прост: Алексей Копейкин передал чиновнику карточку Промсвязьбанка, которым владел брат Алексея Ананьева Дмитрий, и на нее ежемесячно переводилось по 200 тыс. руб.

Взамен компании «Редсис» и «Техносерв», подконтрольные в то время господину Ананьеву, побеждали в тендерах на закупку оборудования, разработку программного обеспечения, а также предоставление других услуг ПФР.

В рамках этого дела Алексею Ананьеву следствие вменило дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК), однако Интерпол исключил его из своей разыскной базы, посчитав его уголовное преследование политически мотивированным.

После того как обвиняемые Иванов и Копейкин закончат ознакомление с материалами дела, их направят на утверждение в Генпрокуратуру, а затем и в суд.

Владислав Трифонов