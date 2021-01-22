Волгоградский суд арестовал местного координатора штаба Алексея Навального

В Волгограде арестован координатор штаба Алексея Навального Евгений Кочегин. Как сообщил "Ъ-Средняя Волга" его адвокат Федор Куницкий, активист признан виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (20.2 КоАП).

Господин Куницкий пояснил, что решение об аресте Евгения Кочегина принимал Центральный районный суд Волгограда на основании материалов органов дознания отдела полиции № 4 Волгограда. «Суд посчитал их убедительными, хотя это не так. Сейчас мы ждем изготовления решения суда после чего Евгений будет препровожден в спецприемник»,— отметил адвокат.

Федор Куницкий отметил, что планирует обжаловать решение об аресте активиста.

В объединенной пресс-службе Волгоградских судов уточнили, что Евгений Кочегин привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ, осуждена также активистка штаба Мария Худоярова за совершение правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.20.2 КоАП РФ («Повторное нарушения порядка проведения публичных мероприятий»).

Напомним, сегодня утром у Евгения Кочегина прошел обыск, после чего его доставили в УВД Волгограда, где допросили как свидетеля по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков.

Сергей Петунин