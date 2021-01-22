Задержан координатор волгоградского штаба Алексея Навального Он допрошен по делу о наркотиках

Координатор волгоградского штаба Алексея Навального Евгений Кочегин задержан по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, сообщил "Ъ-Средняя Волга" адвокат активиста Федор Куницкий. Вместе с господином Кочегиным задержана активистка штаба Мария Худоярова.

Господин Куницкий отметил, что в пятницу домой к Евгению Кочегину пришли с обыском полицейские, у него изъяли компьютерную технику и доставили в УВД города. По словам адвоката, активиста допросили по уголовному делу в качестве свидетеля, он дал показания о непричастности к распространению наркотических средств. Других санкций к Евгению Кочегину не применялось.

После следственных действий в городском УВД Евгения Кочегина доставили в отдел полиции № 4 (Центрального района Волгограда) для составления протокола по 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия»).

Сергей Петунин