Hublot cовместно с мануфактурои L`Epee выпустили настольные часы MECA-10

Hublot представляют увеличенную в четыре раза версию своего знаменитого механизма MECA-10, которая сохранила все оригинальные качества, включая десятидневный запас хода. Для реализации проекта по увеличению MECA-10 Hublot обратились к мануфактуре L`Epee, завоевавшей мировое признание производством настольных часов.

Фото: Hublot

Увеличенная версия часов Hublot MECA-10 Clock остается близкой к оригиналу. Механизм облачен в корпус 19,6x18,1 см, представленный в двух версиях. В первой версии очертания корпуса вдохновлены фирменным дизайном Meccano и выполнены из полированной сатинированной стали и прозрачного композита. Второй корпус покрыт черным PVD-покрытием, как и мосты, поддерживающие колесные системы. Зубчатая заводная головка у отметки «3 часа» имеет каучуковое покрытие, что способствует лучшему захвату при ручном заводе. Механизм увеличенной версии часов MECA-10 оснащен индикатором десятидневного запаса хода в положении «6 часов», таким же, как и в знаменитых наручных часах.

Две версии часов MECA-10 Clock будут выпущены ограниченной серией.