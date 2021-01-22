Координатор штаба Навального в Краснодаре арестована на 10 суток

В Краснодаре суд назначил Анастасии Панченко, координатору штаба Навального, наказание в виде 10 суток административного ареста за организацию несанкционированного массового мероприятия (ст. 20.2 КоАП РФ), сообщил “Ъ-Юг” ее адвокат Александр Валявский. Решение об аресте будет обжаловано в апелляции.

Анастасия Панченко была задержана в Краснодаре вчера вечером, по данным полиции, она опубликовала в интернете информацию с призывом к участию в несогласованном массовом мероприятии в поддержку российского оппозиционера Навального. Девушка не признает себя виновной и настаивает на том, что публикацию в сети данных о сборе сторонников Алексея Навального нельзя приравнивать к организации мероприятия.

Анна Перова, Краснодар