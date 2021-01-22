Ярославские мастерицы пообещали связать новые варежки Берни Сандерсу

Ярославские мастерицы вызвались связать новые варежки американскому сенатору Берни Сандерсу, чтобы напомнить ему о поездке в Ярославль в его медовый месяц в 1988 году, и пригласили сенатора снова приехать в гости, сообщает «РИА Новости».

Ранее снимок Берни Сандерса в вязаных варежках, в которых он пришел на инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена, стал вирусным в социальных сетях. Во время инаугурации температура воздуха была плюс шесть градусов. Пользователи соцсетей публиковали различные фотожабы и мемы на основе фотографии сенатора в варежках.

Варежки сенатору связала из старых свитеров учительница из Вермонта Дженна Эллис. Она написала в Twitter, что у нее больше нет материалов для того, чтобы связать такие же варежки многочисленным желающим.

По информации «РИА Новости», связать еще одни варежки для Берни Сандерса, а также для всех желающих, готовы ярославские мастерицы из гильдии ремесленников «Ремесленной палаты Ярославской области». Также гильдия приглашает сенатора снова посетить Ярославль, где он побывал в 1988 году в статусе мэра Берлингтона и провел здесь свой медовый месяц.

Руководитель гильдии Ирина Карлашова рассказала «РИА Новости», что в Ярославле готовы связать сенатору варежки с символикой города, например, с изображением герба города – медведем с секирой.

«Варежки на столь статусном человеке – это мило и трогательно. Думаю, раз он так любит варежки, было бы здорово подарить ему еще одни. У нас настолько шикарные мастера в Ярославле, что мы можем связать все – хорошо, качественно, с любовью и юмором. А еще что важно – по размеру, а то, судя по видео с инаугурации, варежки сенатору вроде как слегка большеваты. Но мне кажется, что идеальным подарком был бы комплект – варежки, шарф и шапка»,– цитируют «РИА Новости» госпожу Карлашову.

Антон Антонов