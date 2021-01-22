Впервые за три года в Петербурге стартовали продажи новой модели Mazda

В Петербурге открыты продажи нового купе-кроссовера Mazda CX-30. Автомобиль стал первой новинкой японского бренда на российском рынке за последние три года. Реализацией этих машин в городе займется группа компаний «Аларм-Моторс».

Как уточнили в компании-дилере, Mazda CX-30 доступна в трех комплектациях, с передним и полным приводом. Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с.

В «Аларм-Моторс» прогнозируют, что новинка займет около 15% продаж в линейке Mazda. При этом предполагается, что объем реализации автомобилей бренда за счет нового купе-кроссовера увеличится в этом году на 10%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ноябре 2020 года в Петербурге также стартовала программа подписки на автомобили KIA.