Ростовских активистов предупредили о недопустимости участия в акции в поддержку Навального

В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов накануне акции в поддержку политика Алексея Навального вручили местным активистам предупреждения о недопустимости нарушения закона. О визите правоохранителей рассказала активистка Валентина Толмачева на своей странице в Facebook, в комментариях к записи об аналогичном случае рассказал активист Борис Папаян.

Как сказано в посте, полицейские обосновали свой визит Валентине Толмачевой тем, что «в интернете под ссылкой на фильм о дворце президента России» есть ее комментарии с призывами к массовым беспорядкам. «Показать их мне они не могут, им их не дали, но зато они принесли мне предостережение, чтобы впредь так не делала. И чтобы завтра не выходила к Публичке»,— написала активистка. Она подчеркнула, что смотрела ролик, но не призывала к массовым беспорядкам. Также госпожа Толмачева рассказала в комментариях, что, по ее данным, полицейские приходили к еще 10-12 ростовским активистам. «Многих не было в этот момент дома, и узнали они о визитах от соседей»,— отметила она.

Ранее глава ростовской команды Алексея Навального Ксения Середкина и сотрудница команды Валерия Дзбоева были задержаны. Сейчас известно, что госпожа Дзбоева находится в отделении полиции № 4, ей вменяют ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). Рассматривать ее дело будет сегодня Ленинский районный суд Ростова. Местонахождение госпожи Середкиной остается неизвестным.

Кристина Федичкина