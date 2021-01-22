Церковный вор тоже должен сидеть в тюрьме

Трибунал Ватикана приговорил бывшего главу банка Ватикана Анджело Калою к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы за отмывание и хищение денег. Он стал самым высокопоставленным чиновником в Ватикане, осужденным за финансовое преступление. Получили тюремные сроки и двое юристов, которые проворачивали финансовые махинации вместе с Калоя.
Анджело Калоя, которому 81 год, возглавлял Институт религиозных дел (IOR), как официально называется банк Ватикана, с 1989 по 2009 год. Он сменил на этом посту архиепископа Пола Марцинкуса, годы работы которого в IOR были насыщены финансовыми скандалами. Власти Ватикана ожидали, что назначение на пост главы банка профессионального экономиста по крайней мере поможет избежать вовлечения организации в новые скандалы.
Однако эти надежды оправдались лишь отчасти. Новый глава IOR действительно провел масштабные реформы, чтобы исправить финансовую ситуацию и улучшить репутацию учреждения. Но в 2013 году следующее руководство IOR наткнулось на документы о продажах объектов недвижимости, принадлежавших банку, и эти документы вызвали подозрения. Независимая аудиторская проверка подтвердила обоснованность подозрений.
Как показало потом расследование, в период с 2001 по 2008 год Анджело Калоя, генеральный директор банка Лелио Скалетти и два итальянских юриста отец и сын Габриэле и Ламберто Льюццо, которые являлись консультантами банка Ватикана, использовали следующую схему. Они организовывали продажу объектов недвижимости, принадлежавших банку в Риме, Генуе и Милане, но в отчетности указывали гораздо меньшую сумму, чем ту, за которую объект был продан в действительности. Разницу глава банка, директор и юристы клали себе в карман.
Как отмечается в заявлении пресс-службы Ватикана по итогам судебного процесса, всего сообщники продали 29 объектов недвижимости. Часть из них была приобретена итальянскими покупателями, часть купили офшорные компании, зарегистрированные на Багамах.
Вырученные деньги хранились в швейцарских банках.
Суд над бывшим главой банка и его сообщниками продолжался около двух лет. Вина всех четверых в хищениях и отмывании средств была полностью доказана. Суд приговорил Анджело Калою и 97-летнего Габриэле Льюццо к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы и штрафу €12,5 тыс. каждого. 55-летний Ламберто Льюццо приговорен к пяти годам и двум месяцам лишения свободы и штрафу €8 тыс. Кроме того, у всех заморожены средства на банковских счетах на общую сумму около €38 млн. Все троим пожизненно запрещено занимать государственные должности. А вот бывший генеральный директор Скалетти до приговора не дожил, он умер несколько лет назад.
Комментируя приговор в интервью The Times, заместитель директора газеты Domani Эмилиано Фаттипальди заявил: «Это очень важный приговор, потому что Калоя был одной из самых значительных фигур в Ватикане». По его словам, «вряд ли его отправят отбывать срок непосредственно в тюрьме, учитывая возраст, но сам приговор показывает, что совершать преступления в Ватикане безнаказанно уже не получится».