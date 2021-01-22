Церковный вор тоже должен сидеть в тюрьме Бывший глава банка Ватикана получил девять лет за отмывание и хищение средств в крупных размерах

Трибунал Ватикана приговорил бывшего главу банка Ватикана Анджело Калою к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы за отмывание и хищение денег. Он стал самым высокопоставленным чиновником в Ватикане, осужденным за финансовое преступление. Получили тюремные сроки и двое юристов, которые проворачивали финансовые махинации вместе с Калоя.

Анджело Калоя, которому 81 год, возглавлял Институт религиозных дел (IOR), как официально называется банк Ватикана, с 1989 по 2009 год. Он сменил на этом посту архиепископа Пола Марцинкуса, годы работы которого в IOR были насыщены финансовыми скандалами. Власти Ватикана ожидали, что назначение на пост главы банка профессионального экономиста по крайней мере поможет избежать вовлечения организации в новые скандалы.

Однако эти надежды оправдались лишь отчасти. Новый глава IOR действительно провел масштабные реформы, чтобы исправить финансовую ситуацию и улучшить репутацию учреждения. Но в 2013 году следующее руководство IOR наткнулось на документы о продажах объектов недвижимости, принадлежавших банку, и эти документы вызвали подозрения. Независимая аудиторская проверка подтвердила обоснованность подозрений.

Как показало потом расследование, в период с 2001 по 2008 год Анджело Калоя, генеральный директор банка Лелио Скалетти и два итальянских юриста отец и сын Габриэле и Ламберто Льюццо, которые являлись консультантами банка Ватикана, использовали следующую схему. Они организовывали продажу объектов недвижимости, принадлежавших банку в Риме, Генуе и Милане, но в отчетности указывали гораздо меньшую сумму, чем ту, за которую объект был продан в действительности. Разницу глава банка, директор и юристы клали себе в карман.

Как отмечается в заявлении пресс-службы Ватикана по итогам судебного процесса, всего сообщники продали 29 объектов недвижимости. Часть из них была приобретена итальянскими покупателями, часть купили офшорные компании, зарегистрированные на Багамах.

Продавая недвижимость по цене ниже рыночной, сообщники получили €19 млн, нанеся ущерб банку в размере €34 млн.

Вырученные деньги хранились в швейцарских банках.

Суд над бывшим главой банка и его сообщниками продолжался около двух лет. Вина всех четверых в хищениях и отмывании средств была полностью доказана. Суд приговорил Анджело Калою и 97-летнего Габриэле Льюццо к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы и штрафу €12,5 тыс. каждого. 55-летний Ламберто Льюццо приговорен к пяти годам и двум месяцам лишения свободы и штрафу €8 тыс. Кроме того, у всех заморожены средства на банковских счетах на общую сумму около €38 млн. Все троим пожизненно запрещено занимать государственные должности. А вот бывший генеральный директор Скалетти до приговора не дожил, он умер несколько лет назад.

Комментируя приговор в интервью The Times, заместитель директора газеты Domani Эмилиано Фаттипальди заявил: «Это очень важный приговор, потому что Калоя был одной из самых значительных фигур в Ватикане». По его словам, «вряд ли его отправят отбывать срок непосредственно в тюрьме, учитывая возраст, но сам приговор показывает, что совершать преступления в Ватикане безнаказанно уже не получится».

Алена Миклашевская